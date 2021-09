„Druzgocące” skutki uboczne spowodowane koronawirusem

– Wpływ COVID-19 na walkę z HIV, gruźlicą i malarią był druzgocący – powiedział w Genewie Peter Sands, dyrektor wykonawczy Światowego Funduszu. W 2020 roku było chociażby wykonywanych „znacząco" mniej testów na HIV, a także usług profilaktycznych.

Mniej testów na HIV

Liczba testów na obecność wirusa HIV spadła o 22 procent w stosunku do poprzedniego roku, co w większości krajów opóźnia rozpoczęcie leczenia. Liczba osób, do których dotarły programy zapobiegania AIDS, spadła o 11 procent.

Wpływ pandemii koronawirusa na zwalczanie gruźlicy na świecie był również „katastrofalny" – czytamy w najnowszym raporcie Światowego Funduszu. W 2020 roku około 4,7 mln osób było leczonych z powodu gruźlicy, czyli o około milion mniej niż w roku poprzednim.

Pacjenci z gruźlicą w Indiach

Z kolei działania mające na celu zwalczanie malarii „wydają się być mniej dotknięte przez COVID-19 niż dwie pozostałe choroby". Liczba rozdanych moskitier nawet wzrosła o 17 procent do 188 milionów.

Ratunek

Światowy Fundusz, który został utworzony w 2002 roku i zatwierdzony wcześniej przez państwa grupy G8, według własnych danych mobilizuje i inwestuje ponad cztery miliardy dolarów rocznie w celu wspierania programów prowadzonych przez lokalnych ekspertów w ponad 100 krajach. Zatwierdzono dodatkową kwotę 980 mln dolarów na działania związane z reagowaniem na COVID-19.

Jak informuje Światowy Fundusz, w ciągu ostatnich dwóch dekad udało się uratować około 44 miliony osób. Większość pieniędzy pochodzi od rządów, ale także od sektora prywatnego i fundacji.

(DPA, AFP/ gwo)