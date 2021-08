Drogowcy alarmują: Tysiące mostów w RFN to ruina

Największe katastrofy budowlane

USA: most nad Missisipi

Długi na 581 m most I-35W łączył dwie dzielnice Minneapolis (stan Minnesota). Do dyspozycji kierowców były dwie czteropasmowe jezdnie. Na kilka dni przed katastrofą rozpoczęły się prace remontowe. Czynne były tylko po dwa pasy ruchu w jedną stronę. Kiedy 1 sierpnia 2007 w godzinach szczytu most runął do rzeki, zginęło 13 osób. Powodem był błąd konstrukcyjny.