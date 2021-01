Domowe testy na Covid. „Ważny element walki z pandemią”

Mieszkańcy Niemiec mają otrzymać możliwość samodzielnego przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Ministerstwo zdrowia planuje zmianę rozporządzenia o wydawaniu produktów medycznych, dzięki czemu szybkie testy antygenowe będą mogły kupować także osoby prywatne.

Obecnie testy mogą trafiać jedynie w ręce lekarzy oraz pracowników placówek medycznych, opiekuńczych i oświatowych.

„Ważną rolę w walce z pandemią odgrywać będą w przyszłości testy wykonywane na własny użytek przez laików” – czytamy w projekcie nowelizacji rozporządzenia, do którego dotarła niemiecka agencja prasowa DPA. „Testy tego typu to czynnik na drodze do optymalizacji strategii testowania w Niemczech”.

Czekając na certyfikat

Problem w tym, że na rynku nie ma jeszcze certyfikowanych testów do domowego użytku. Autorzy nowelizacji mają nadzieję, że zmiana w przepisach zmobilizuje producentów do modyfikacji swojej oferty.

Producenci musza zaoferować zestawy testowe, które będą bezpieczne, pewne i łatwe w użytku. Obecna generacja testów antygenowych nie nadaje się do powszechnego stosowania przez laików, bo wymaga pobrania wymazu z gardła lub nosogardzieli. Ministerstwo liczy na opracowanie i certyfikacje testów bazujących na próbkach śliny albo pobieranych z nosa, ale nie tak głęboko, jak w przypadku testów używanych obecnie.

(DPA, ARD/szym)