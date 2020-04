Do samolotu tylko w maseczce. Linie lotnicze szukają rozwiązań

Do planów niemieckiej branży lotnictwa cywilnego dotarł dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Projekt, który zostanie przekazany rządowi Niemiec, zakłada objęcie pasażerów obowiązkiem zakładania masek podczas lotu i przebywania w samolocie.

"Podczas boardingu, w samolocie na czas rejsu oraz przy wysiadaniu z maszyny należy pilnować, by każdy pasażer miał na sobie maskę ochronną" - głosi fragment dokumentu z koncepcją nowych obostrzeń. Całość zawiera ponad dwadzieścia punktów i została uzgodniona przez władze niemieckich przewoźników oraz portów lotniczych.

Deklaracja przy odprawie

"Pasażer ma obowiązek mieć własną maseczkę i ją nosić" - wynika z cytowanego przez FAZ projektu nowego regulaminu na czas pandemii. Według niego, nadzwyczajne środki ostrożności "na rzecz ochrony zdrowia" mają być stosowane nawet jeszcze przed dotarciem podróżnego na lotnisko. Pasażerowie bowiem mieliby zadeklarować już podczas odprawy internetowej, że są zdrowi, a szczególnie - że nie są zarażeni koronawirusem.

Lotnisko w Monachium - uziemione samloty

Ponadto, projekt przewiduje utrzymanie obowiązkowego odstępu między pasażerami. Mają w tym pomóc komunikaty, oznaczenia, większa liczba otwartych okienek do odprawy, większa liczba autobusów transferowych, a także odpowiedni odstęp czasowy między wchodzeniam na pokład i opuszczaniem samolotu. "Tam, gdzie to możliwe i celowe" ma być dodatkowo prowadzony "monitoring temperatury" podróżnych. Niedawny pomysł szefa Easyjet, Johana Lundgrena, by w rzędach liczących trzy siedzenia to środkowe pozostawało wolne, nie został - według FAZ - ujęty w propozycji nowego zestawu środków ostrożności. Rozwiązanie to bowiem nie byłoby ekonomiczne, powodując redukcję liczby pasażerów o jedną trzecią.

Propozycje te zostaną przekazane rządowi Niemiec do rozpatrzenia. Według autorów ogólnokrajowego projektu - przedstawicieli niemieckiej branży lotnictwa pasażerskiego - obostrzenia miałyby początkowo obowiązywać przez sześć tygodni od wprowadzenia ich w życie.

