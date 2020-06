Do domu rodzinnego Hitlera wprowadzi się policja

Jak poinformował we wtorek minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer, dom w Braunau nad rzeką Inn, w którym urodził się przywódca III Rzeszy Adolf Hiltler zostanie przebudowany i będzie siedzibą komisariatu policji. Wszystkie naniesione przez narodowych socjalistów zmiany na fasadzie budynku zostaną usunięte. Jak zapewnił Nehammer, nie będzie też izby pamięci czy pomnika.

− Austria potrzebowała dużo czasu, by rozliczyć się z własną historią. Ale jesteśmy na właściwej drodze − powiedział minister. Adolf Hitler spędził w domu w Braunau pierwsze miesiące swojego życia. Przeprojektowanie budynku ma zapobiec sytuacji, by miejsce to stało się punktem pielgrzymek neonazistów.

Niepozorny dom

Kamień pamiątkowy sprzed domu trafi prawdopodobnie do muzeum. − Celem nie jest stworzenie izby pamięci, która nawiązuje do narodzin Adolfa Hitlera − wyjaśnia Hermann Feiner z austriackiego MSW. Jak zapewnił, architektura domu z dwoma szczytami powinna być po przebudowie bardzo prosta i nie rzucająca się w oczy.

Koszt prac remontowych i adaptacyjnych, których zakończenie przewidziane jest na 2023 rok, szacuje się na pięć milionów euro. Ogólnoeuropejski konkurs wygrało austriackie biuro architektoniczne Marte.Marte. Przez długi czas w budynku mieścił się warsztat dla osób niepełnosprawnych organizacji samopomocowej „Lebenshilfe”.

Od 2011 roku znajdujący się bezpośrednio przy granicy z Niemcami budynek stoi pusty. Poprzednia właścicielka została wywłaszczona po latach sporów z powodu niezbędnych remontów. Otrzymała ona odszkodowanie w wysokości 800 tys. euro. Od 2017 roku oficjalnym właścicielem nieruchomości jest rząd Austrii.

