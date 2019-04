Dla uchodźców i polskich imigrantów. Ośrodek we Frankfurcie nad Odrą

Tworzona od jesieni placówka – pierwsza tego rodzaju na terenie kraju związkowego Brandenburgia – rozpoczęła w środę działalność. Komunalny ośrodek integracji mieści się w budynku biura pośrednictwa pracy w graniczącym przez Odrę z Polską Frankfurcie. Ośrodek ma być „pierwszym adresem” dla wszystkich imigrantów, którzy będą mogli tam – bez biegania od Annasza do Kajfasza – załatwić wszystkie najważniejsze sprawy.

Brandenburgia wymiera

– Integracja stanowi ogromną szansę dla naszego społeczeństwa- powiedział Andreas Buettner, sekretarz stanu w brandenburskim ministerstwie pracy i spraw socjalnych. – Brandenburgia jest skazana na imigrantów, gdyż (rodzimych) mieszkańców ubywa i stają się coraz starsi – dodał polityk Lewicy. Brandenburgia musi w przyszłości jeszcze bardziej otworzyć się na obcokrajowców.

Ośrodek ma być partnerem i doradcą dla migrantów we wszystkich sprawach – poszukiwaniu pracy, kursach językowych, wynajęciu mieszkania, znalezienia miejsca w przedszkolu i szkole oraz spędzaniu wolnego czasu.

Nie tylko uchodźcy

Kierownik ośrodka Marcus Aust podkreśla, że placówka nie zamierza ograniczać swojej działalności do uchodźców. 10 proc. z 58 tys. mieszkańców Frankfurtu ma nieniemieckie pochodzenie. Należy do nich zarówno 1,7 tys. studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, jak i prawie 500 Polaków, którzy w poszukiwaniu pracy lub za swoim niemieckim partnerem życiowym przeprowadzili się na zachodni brzeg Odry. – Oni też, tak jak uchodźcy, muszą walczyć z barierą językową lub dżunglą przepisów- mówi Aust, cytowany przez DPA.

Most graniczny między Frankfurtem i Słubicami

Ośrodek zatrudnia ośmioro pracowników socjalnych zdolnych do porozumiewania się w sześciu językach. – To ważne dla pozyskania zaufania. Gdy zwracamy się do migrantów w ich ojczystym języku, wtedy łatwiej pękają lody - tłumaczy Annette Stolze.

Jak pisze DPA, wiele osób zgłaszało się po poradę do ośrodka integracyjnego na długo przed jego oficjalnym otwarciem. Niemcy mający uchodźców za sąsiadów zgłaszali skargi na ich niezrozumiałe z niemieckiego punktu widzenia zachowanie. Natomiast pracodawcy poszukiwali za pośrednictwem ośrodka pracowników. – We wszystkich przypadkach staramy się pomóc- zapewnia Aust.

Frankfurt znajduje się na terenie Brandenburgii – niemieckiego landu graniczącego z Polską. Konstytucja tego kraju związkowego zawiera zapis o przyjaznych relacjach z Polską.

Ośrodek intergracyjny znajduje sie pod adresem: Heinrich von Stephan-Strasse 2, 15230 Frankfurt (Oder)