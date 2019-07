Dietmar Woidke z Orderem Zasługi RP

Premier graniczącej z Polską Brandenburgii jest od 2014 roku koordynatorem rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską. Jego działania na rzecz pogłębiania sąsiedzkich relacji nagrodzono teraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi.

– Praca, entuzjazm i zaangażowanie Dietmara Woidkego w rozwijanie dobrych stosunków z Polską zostało dostrzeżone na najwyższych szczeblach politycznych w Warszawie – mówił ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski wręczając odznaczenie nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Polski ambasador podkreślał, że Woidke uczynił ze wzmacniania stosunków polsko-niemieckich swój priorytet. – Stały się dla niego sprawą prawdziwie bliską sercu – mówił. Podczas ceremonii w ambasadzie Polski w Berlinie Przyłębski zwracał uwagę na cztery obszary współpracy między obu krajami, które są szczególnie ważne dla premiera Brandenburgii.

Z wyczuciem i zrozumieniem

Ambasador wymienił poprawę bezpieczeństwa na terenach po obu stronach granicy, rozwój infrastruktury transportowej – zwłaszcza kolejowej, współpracę w zakresie nauki i rozwoju oraz umożliwienie nauki języka polskiego w Brandenburgii. – Porównując z innymi landami Niemiec, Brandenburgia ma najwyższy poziom uczniów uczestniczących w kursach języka polskiego. Cieszę się, że premier Woidke tak dobrze rozumie i wspiera polskie oczekiwania w tej sprawie – mówił Przyłębski.

Polski dyplomata dodał, że Dietmar Woidke z dużym wyczuciem i zrozumieniem odnosi się do Polski, jej mieszkańców i historii kraju.

– Cieszymy się, że miejsca męczeństwa tysięcy ofiar, także polskich, w Ravensbrueck czy Sachsenhausen, otoczone są odpowiednią opieką i że nasze opinie dotyczące pracy tych placówek są z uwagą wysłuchiwane – mówił.

Dziecko pogranicza

Odbierając odznaczenie Woidke przypomniał, że wychował się w małej miejscowości tuż na granicy niemiecko-polskiej i pamięta obrazy z dzieciństwa w latach sześćdziesiątych, kiedy po obu stronach granicy stali uzbrojeni w karabiny maszynowe żołnierze.

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP

– To dla mnie wielki zaszczyt i radość. Przyjmuje to odznaczenia dla wielu, wielu tysięcy osób, które każdego dnia angażują się na rzecz pogłębiania stosunków między obu krajami i pracują na to, aby panowała w nich coraz większa normalność – mówił.

Woidke podkreślił, że ten „cud normalności” nie wziął się znikąd, tylko trzeba go było wypracować. –Trzeba było odbudować dwustronne zaufanie, trzeba było pracy, aby Polacy, po wszystkich okropieństwach drugiej wojny światowej, znowu obdarzyli nas swoim zaufaniem. Dlatego zwłaszcza 1 września nie możemy zapomnieć o tym, co Niemcy zrobili Polakom – mówił.

Premier Brandenburgii podkreślił, że patrząc w przyszłość relacji polsko-niemieckich trzeba nadal stawiać na wymianę młodzieży. – Bo najlepszym fundamentem dla dobrej, wspólnej przyszłości jest gdy młodzi ludzie się poznają, gdy dobrze się razem bawią, razem pracują i nawiązują przyjaźnie – mówił.

