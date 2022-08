Dietmar Nietan dla „Spiegla”: Antyniemiecka polityka PiS

Zdaniem Dietmara Nietana, polityka SPD, który od marca pełni funkcje koordynatora MSZ Niemiec ds. współpracy międzyspołecznej i przygranicznej z Polską, „stosunki polsko-niemieckie nie są w dobrym stanie”.

„Wiele Polek i wielu Polaków jest rozczarowanych tym, że Niemcy nie słuchali Polski. Zignorowaliśmy zarówno ostrzeżenia przed Putinem, jak i przed budową ord Stream 2. To uzasadnione rozczarowanie jest systematycznie wykorzystywane przez partię PiS do antyniemieckiej propagandy” – ocenia Nietan, powtarzając krytykę, jaką wyraził już wcześniej w wywiadzie dla partyjnej gazety „vorwärts”.

Zdaniem Nietana „PiS prowadzi swoją wewnątrzpolską wojnę kulturową”, której przyświeca motto: kto współpracuje z Niemcami, jest „czeladnikiem bez ojczyzny” (nie jest patriotą – red.).

„Ta propaganda bardzo ciąży na stosunkach polsko-niemieckich” – ocenia polityk.

Przypodobać się Kaczyńskiemu

Nie wyklucza on, że mogło to mieć wpływ na to, że zawiodła wymiana informacji w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze. „Mogę sobie wyobrazić, że taki klimat nie zachęca polskich urzędniczek i urzędników dodatkowo do bliskiej współpracy z niemieckimi urzędnikami” – ocenił.

Na pytanie, czy zarzuty polskiej minister środowiska, jakoby Niemcy rozpowszechniały „fake news” w sprawie Odry był „antyniemieckicm odruchem”, Nietan odparł: „To nie był odruch, ale antyniemiecka polityka”.

„Jeśli ktoś chce się przypodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu, szefowi PiS, to agitacja przeciwko Niemcom na pewno nie zaszkodzi” – dodaje Nietan.

Kampania plakatowa w Warsawie wzywająca Niemcy do wypłaty reparacji za II wojnę światową

Podkreśla, że obecnie polskie i niemieckie instytucje współpracują w sprawie Odry. „Ale jeśli chodzi na przykład o bliższą współpracę w NATO i UE, a także dzielenie się gazem w zimie, to mam nadzieję, że nie będzie musiało wydarzyć się coś złego, zanim się dogadamy” – przestrzega polityk SPD.

Bez rabatu na praworządność

Chwali dobrą współpracę na poziomie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach. „Ale bądźmy szczerzy: Stały polityczny spór zostawia ślady, wzajemna empatia się kruszy i musimy uważać, by nie powstał mur nieufności” – ocenia.

Zdaniem Nietana Polska zasługuje na wielkie uznanie za pomoc dla Ukrainy, ale słowa i działania polskiego rządu podkopują to uznanie, jakie sobie zyskał. „Ci, którzy ciągle twierdzą, że całe zło pochodzi z Brukseli, nie mogą oczekiwać, że pozostałe 26 państw UE będzie chciało przyznać im większe wpływy” – mówi.

Podkreśla także, że wzorcowa postawa Polski w sprawie wsparcia dla Ukrainy nie może zwalniać z poszanowania wartości europejskich. „Odrzucam rabat na praworządność” –mówi Nietan. „W przeciwnym razie zaufanie do UE jako wspólnoty wartości zostałoby głęboko zachwiane - nie tylko na Zachodzie, ale także wśród tych wszystkich Polaków, którzy sprzeciwiają się erozji państwa prawa w swoim kraju” – ocenia.

„Nigdy nie będziemy w stanie zadowolić PiS”

Pytany o postulat prezydenta Andrzeja Dudy, by zdemontować Nord Stream 2, niemiecki polityk wyraża zdumienie, że propozycja ta pada akurat teraz, gdy Niemcy „zmieniają koordynaty w swej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa”. „Nie wyobrażam sobie, by Nord Stream 2 kiedykolwiek został uruchomiony” – mówi Nietan.

„Polityka i towarzysząca jej retoryka PiS-u zmierza do zdystansowania się od Niemiec. Nawet gdyby Niemcy zrobiły coś, co jest słuszne w oczach PiS, musielibyśmy się liczyć z coraz to nowymi żądaniami. Nigdy nie będziemy w stanie zadowolić PiS-u” – ocenia polityk.