Rząd Merkel opóźniał wyjazd zagrożonych osób z Afganistanu

Tygodnik z Hamburga informuje w swoim czwartkowym (4.01.) wydaniu, że wielka koalicja pod przywództwem Angeli Merkel (CDU) systematycznie opóźniała wyjazd pracowników lokalnych z Afganistanu do Niemiec. Chodzi o osoby pracujące na rzecz stacjonujących tam oddziałów Bundeswehry. Gazeta powołuje się na poufne archiwum niemieckich dokumentów rządowych.

Kilka departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od samego początku miało blokować uproszczoną „procedurę dotyczącą sił lokalnych" w związku z wycofaniem Bundeswehry z Afganistanu w 2021 r., mimo że zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Ministerstwo Rozwoju ogłosiły „potrzebę działania" w rządzie na wczesnym etapie. Według doniesień „Die Zeit”, postępowanie rządu miało związek z trwającą w Niemczech kampanią wyborczą i narażało życie ludzkie.

„Die Zeit” ujawnia nieznane raporty

Poufne dokumenty, z których część jest objęta klauzulą tajności, dowodzą również, że rząd Angeli Merkel został poinformowany o zbliżającym się przejęciu władzy przez radykalnych islamskich talibów w Afganistanie znacznie wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Według informacji „Die Zeit”, 5 sierpnia 2021 r., jedenaście dni przed rozpoczęciem niemieckich lotów ewakuacyjnych, nieznany dotąd raport wojskowy ostrzegł niemiecki rząd przed zbliżającym się upadkiem Kabulu i koniecznością ewakuacji wojska. Z kolei końcowy raport jednego z ostatnich niemieckich generałów w Afganistanie Thorstena Poschwatty przewidywał także upadek bezradnej armii afgańskiej już w czerwcu 2021 roku.

Zarzuty wobec Niemiec

Akta przeanalizowane przez „Die Zeit” zawierają wewnętrzne notatki, poranne raporty, e-maile od niemieckich ministrów oraz protokoły z posiedzeń sekretarzy stanu i rządu. Rekonstruują one przygotowania do mostu powietrznego z Kabulu w sierpniu 2021 r., który był uważnie śledzony przez światowe media, jak również pokazują błędy, zaniedbania i niepowodzenia w poszczególnych departamentach niemieckiego rządu w tamtym czasie.

Po zwycięstwie talibów w Afganistanie miejscowi, którzy pomagali Bundeswehrze, żyli w niebezpieczeństwie. W związku z tym rząd niemiecki postanowił stworzyć program przyjmowania do Niemiec lokalnych sił afgańskich. Do tej pory różnymi kanałami do Niemiec przybyło ponad 20 tys. osób. Krytycy oskarżają jednak Niemcy o przyjęcie zbyt małej liczby osób i narażenie zbyt wielu z nich na duże ryzyko, ponieważ procedury przyjmowania były zbyt skomplikowane.

KNA/sier