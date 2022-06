Die Welt: Sukces Kijowa „made in Poland”

Prawie każdy słyszał o wykorzystywanych przez Ukrainę systemach rakietowych, jak amerykański Javelin. Ale przede wszystkim bardzo nowoczesna polska broń wywołuje zachwyt w Kijowie” – zauważa niemiecka gazeta „Die Welt”. W weekendowym i internetowym wydaniu dziennik pisze o polskich Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawach Rakietowych Piorun oraz systemach amunicji krążącej Warmate, które Ukraina wykorzystuje w wojnie obronnej przeciwko Rosji – i które „niemal każdego dnia są chwalone przez przedstawicieli Ukrainy”.

„W mediach społecznościowych powstał prawdziwy kult wokół sprzętu z Polski. Użytkownicy udostępniają zdjęcia, pokazujące wizerunki świętych z rakietami Piorun” – pisze korespondent gazety Philipp Fritz. I dodaje, że ten „hype” wokół Polski znajduje już odbicie w sondażach. „Zdecydowana większość Ukraińców uważa swego zachodniego sąsiada za najważniejszego partnera. I maja ku temu słuszne powody” – ocenia dziennikarz.

Przypomina, że oprócz pomagania ukraińskim uchodźcom, Polska stała się hubem dla zachodnich dostaw broni i nawet drugim po USA największym dostawcą uzbrojenia dla Ukrainy. „W przeciwieństwie do Niemiec Polska od wielu tygodni wysyła ciężki sprzęt do Ukrainy: około 240 czołgów typu T-72, do tego wozy bojowe piechoty i haubice. Przed wybuchem wojny Polska dostarczała wielkie ilości broni lekkiej i amunicji” – pisze Fritz.

Nie tylko stary sowiecki sprzęt

Dodaje, że mniej znanym faktem jest to, iż „nie chodzi tylko o stary sprzęt sowieckiej produkcji, ale także o najnowocześniejszą broń konstrukcji polskiej”. „Dla przemysłu zbrojeniowego w tym kraju jest to ogromny sukces – ocenia niemiecki dziennikarz. Wskazuje, że na polską bron jest więcej chętnych, a systemy Piorun „kupują ostatnio nawet USA”. Gazeta cytuje eksperta think-think-tank Polityka Insight Marka Świerzyńskiego, który twierdzi, że rakiety Piorun są „bezkonurencyjne” w walkach w Ukrainie i porównuje je z amerykańskimi rakietami Stinger, które wykorzystuje także Bundeswehra.

Polski dron Warmate 2

„Ale mówi się, że jest o dwie generacje nowocześniejsza. Może być używana w nocy i dzięki specjalnemu celownikowi jest niezwykle dokłada. Producent nie zdradza szczegółów. Piorun uważany jest za szczególnie skuteczną broń przeciwko dronom. Ukraińcy twierdza nawet, że zestrzeliwali już rosyjskie myśliwce i śmigłowce za pomocą rakiet Piorun” – pisze „Die Welt”. Wskazuje, że tworząc tę broń polscy konstruktorzy z firmy Mesko S.A. mieli na myśli „przeciwnika o znacznej przewadze – Rosję”. „Rakieta może wkrótce uzupełnić arsenały Stingerów w wielu państwach NATO” – ocenia niemiecki dziennikarz.

Jak dodaje, może wydawać się, że także firma WB Group przeczuwała, w jaki sposób może być prowadzona wojna – przynajmniej jeśli chodzi o użycie artylerii. „Jej Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem Topaz jest jednym z najnowocześniejszych na rynku i pozwala szczególnie na włączenie artylerii” – pisze „Die Welt”. Dodaje, że właśnie ujawniono, iż Polska dostarczyła też Ukrainie 18 armatohaubic typu Krab, wyposażonych w zestawy Topaz. „Die Welt” pisze też, że już przed wybuchem wojny firma WB Group produkowała w Ukrainie drony Warmate, jeszcze zanim USA dostarczyły tam swoje drony Switchblade.

