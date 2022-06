Die Welt: Polska domaga się siódmego pakietu sankcji

„Polska chce zaostrzyć sankcje wobec Rosji, aby skłonić Moskwę do zmiany stanowiska w wojnie z Ukrainą” – piszą Philipp Fritz i Christoph B. Schlitz w niedzielnym wydaniu „Die Welt” – „Welt am Sonntag” (WamS).

Autorzy cytują wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza, który powiedział redakcji WamS – „Próbujemy przekonać naszych partnerów w Europie do dalszych sankcji wobec Moskwy. Musimy jako Europejczycy działać w sposób skoordynowany”. „WamS” określa go mianem „jednego z najaktywniejszych i międzynarodowo uznanych polskich dyplomatów”, który odpowiedzialny jest za politykę bezpieczeństwa i politykę wschodnią, co oznacza, że w obecnym kryzysie odgrywa czołową rolę.

Zablokować eksport technologii

Zdaniem wiceministra sankcje powinny „całkowicie zablokować europejski eksport technologii” do Rosji i objąć także cywilne produkty, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych. Autorzy zaznaczają, że przy szerokiej interpretacji tego pojęcia sankcjami zostałyby objęte niemal wszystkie wyroby przemysłowe, także opony czy hamulce do samochodów, ponieważ mogą one być wykorzystane także w pojazdach wojskowych.

Zdaniem Marcina Przydacza należy także zabrać się za rosyjskie banki i z większą intensywnością zwalczać rosyjską propagandę i dezinformację.

Władze w Warszawie uważają „ruski mir” za ideologię, która rozpowszechniana jest także w publicznych debatach w Europie. Z powodu rosyjskiej propagandy obecnej także w poważnych zachodnich audycjach telewizyjnych, zdaniem strony polskiej w Europie może dojść do załamania poparcia dla Ukrainy – tłumaczą Fritz i Schlitz.

Zachodni dyplomaci spodziewają się, że rząd w Warszawie poruszy temat zaostrzenia sankcji podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE w poniedziałek w Luksemburgu. Decyzja nie zapadnie, ale temat pozostanie prawdopodobnie na europejskiej agendzie – przewidują dziennikarze „WamS”.

