Die Welt: niech Europa kupi amerykańską broń dla Kijowa

Niemiecki dziennik pisze w piątek (9.02.20224) o oburzeniu Europejczyków utrąceniem przez Republikanów w Kongresie nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. Dziennik w tytule artykułu cytuje wpis polskiego premiera Donalda Tuska na platformie X: „Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się” – napisał Tusk, zwracając się do Republikanów w Senacie USA.

W komentarzu „Die Welt” ocenia zaś, że w obliczu możliwego powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu, jest najwyższy czas na inicjatywę Europy. „Nie trzeba być fantastą, by wyobrazić sobie, co dla świata oznaczałaby druga kadencja Donalda Trumpa w Białym Domu. Wystarczy spojrzeć na kilka ostatnich tygodni. Republikański kandydat na prezydenta, działając za kulisami, robił wszystko, by uniemożliwić swojej partii osiągnięcie porozumienia z Demokratami” – pisze autor komentarza Jacques Schuster.

Donald Trump ma szansę na powrót do Białego Domu Zdjęcie: Pablo Martinez Monsivais/AP Photo/picture alliance

Dodaje, że Trump, „propagandysta z zamiłowaniem do kłamstwa”, jest zainteresowany tylko swoją kampanią wyborczą. „W tej grze o władzę sojusznicy liczą się tak samo mało, jak konsekwencje dla amerykańskiej wiarygodności na całym świecie” – ocenia Schuster.

Zwiększyć pułap wydatków na obronę

I podkreśla: „Najwyższy czas działać tak, jakby Stany Zjednoczone wycofały się trwale”. W jego ocenie zwołany zostać powinien nadzwyczajny szczyt UE, na którym, w porozumieniu z Kijowem, trzeba byłoby przyjąć pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy, „a następnie, jako UE, kupić od Waszyngtonu sprzęt obronny, którego Ukraina potrzebuje”.

Apeluje też o podjęcie nowych zobowiązań w sprawie wydatków krajów europejskich na obronność. „Każdy członek Unii Europejskiej powinien przeznaczać co najmniej 2,5 proc. swego produktu krajowego brutto na obronność: 2 proc. na własną, a 0,5 proc. na ukraińską” – proponuje Schuster.

Jego zdaniem pieniądze te mogą też „spokojnie popłynąć do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, bo dobrze zainwestowany będzie każdy cent, który pomoże zakłócić perspektywy Moskwy na zwycięstwo w Ukrainie oraz wzmocnić europejską obronę przed rosyjską żądzą władzy”. „Szybkie działania są wymogiem chwili” – ocenia komentator „Die Welt”.

