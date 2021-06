Die Welt: Europa zauważy ignorowanie TSUE przez Polskę

TSUE: Kopalnia Turów do zamrożenia

Unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał dziś (21.05.) Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Turowie. To środek tymczasowy do czasu pełnego wyroku TSUE w sprawie Czechy przeciw Polska.