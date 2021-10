Die Welt: świat bez granic to utopia

Autor komentarza opublikowanego w piątkowym (29.10.21) wydaniu niemieckiego dziennika opisuje brutalność służb granicznych Hiszpanii, której był świadkiem w Ceucie i Melilli – hiszpańskich eksklawach w Afryce.

„Funkcjonariusze Gwardii Cywilnej wyłapywali przede wszystkim czarnych, ciągnęli ich po asfalcie, otwierali furtkę w płocie i wypychali z powrotem do Maroka (…) To rzeczywistość na zewnętrznej granicy UE, już od lat. Ludzie chcą nielegalnie dostać się do środka, kraje starają się temu zapobiec. Sposób postępowania w tych miejscach daleki jest od okazywania wrażliwości”.

Jak czytamy, chodzi nie tylko o hiszpańskie eksklawy, ale także o pograniczne grecko-tureckie, gdzie greccy pogranicznicy porzucają migrantów i uchodźców na morzu, zamiast dać im szansę złożyć wnioski o azyl. Chodzi o wody u wybrzeży Libii, gdzie straż przybrzeżna zatrzymuje migrantów w łodziach, nie interesując się prawami człowieka.

Kłopotliwe postulaty

„Libia, Ceuta, Lesbos, to dla nas bardzo daleko. Ale teraz setki migrantów przybywają do Niemiec z Polski. Ponieważ Białoruś zachęca ludzi do przedostawania się do UE, premier landu Saksonia Michael Kretschmer zażądał płotów, 'a być może nawet murów' na polsko-białoruskiej granicy. Popiera go jeszcze-minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer”.

Autor zauważa, że propozycje tego typu zawsze wywołują w Niemczech poruszenie, bo w kraju chętnie szydzi się z państw o ostrym reżimie granicznym, jak choćby z USA w czasach Donalda Trumpa. „Robert Habeck (lider Zielonych – red.) rozdzieliłby uchodźców w krajach UE. Bezwarunkowe jest dla niego 'zachowanie humanitarnych standardów'. Jakich dokładnie tego nie powiedział”.

„Powinniśmy być ze sobą szczerzy. Ochrona granic jest surowa, boli, gdy się ją ogląda. Alternatywą byłby świat bez granic. Ale to tylko piękna utopia” – pisze komentator „Die Welt”.