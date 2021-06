Deutschlandtrend: CDU/CSU atakuje przeciwnika jego własną bronią

Pięć tygodni temu wszystko wyglądało inaczej. Gdyby wtedy odbyły się wybory do Bundestagu, wygraliby je Zieloni. W sondażu „Deutschlandtrend” instytutu badania opinii publicznej infratest dimap, przeprowadzonym na zlecenie pierwszego programu niemieckiej telewizji publicznej ARD, ta partia obrońców środowiska naturalnego po raz pierwszy wysunęła się wówczas na czoło. Zyskała dodatkowo cztery punkty procentowe poparcia. Dokładnie tyle samo utraciły partie konserwatywne. Dziś niewiele z tego pozostało. Zieloni stracili cztery punkty procentowe, podczas gdy partie konserwatywne nadrobiły pięć punktów.

Mało precyzyjny życiorys

Czysto matematycznie oba te obozy polityczne mają w dalszym ciągu zdolność utworzenia razem rządu po 16 latach ery kanclerz Angeli Merkel. Na jego czele stanąłby jednak przewodniczący CDU Armin Laschet, podczas gdy jego konkurentka Annalena Baerbock i jej partia Zielonych musiałyby zadowolić się rolą młodszego partnera w takim rządzie koalicyjnym.

Sondaż Deutschlandtrend: Gdyby w niedzielę odbyły się wybory do Bundestagu...

Głównym powodem zmiany nastrojów wyborców są opublikowane w Internecie mało precyzyjne dane na temat życiorysu Annaleny Baerbock i zbyt późne zgłoszenie przez nią do Bundestagu honorarium za jej działalność jako współprzewodniczącej partii Zielonych. W przypadku niedokładności w jej życiorysie chodzi szczególnie o nieprecyzyjne informacje na temat członkostwa w organizacjach. W czwartek wymieniła transatlantycką fundację German Marshall Fund oraz agencję ONZ ds. uchodźców UNHCR. Strona została później zmieniona, tytuł brzmi teraz „Rady doradcze, członkostwo (sponsorowanie), regularne wsparcie” zamiast „Członkostwa”.

„To było głupie” – skomentowała owe nieścisłości Annalena Baerbock, ale jej wiarygodność i tak na pewno ucierpiała przez tę sprawę.

Partie CDU i CSU korzystają dzięki sukcesom w walce z pandemią

Gdyby kanclerza Niemiec wybierano bezpośrednio, to - według sondażu „Deutschlandtrend” - przodująca jeszcze w maju kandydatka Zielonych byłaby obecnie bez szans na zwycięstwo. Mając za sobą w tej chwili 16-procentowe poparcie elektoratu, Baerbock pozostaje daleko w tyle za Arminem Laschetem z CDU, za którym opowiada się obecnie 29 procent wyborców i za kandydatem socjaldemokratów Olafem Scholzem, popieranym przez 26 procent wyborców. Malejące poparcie dla kandydatki Zielonych dało o sobie znać w ubiegłą niedzielę w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt, w których zdecydowanie zwyciężyli chadecy, podczas gdy Zieloni uzyskali wynik znacznie niższy od ich oczekiwań.

Obóz konserwatywny korzysta obecnie nie tylko na błędach Zielonych, ale także na poprawie sytuacji w walce z pandemią koronawirusa. Według sondażu „Deutschlandtrend” w tej chwili 61 procent Niemców uważa rządową strategię walki z koronakryzysem za słuszną. Przed miesiącem tego zdania było zaledwie 40 procent ankietowanych. Eksperci tłumaczą tę zmianę nastrojów zauważalnym spadkiem liczby nowych zakażeń koronawirusem i postępującym stale rozluźnianiem obowiązujących do tej pory ograniczeń.

Annalena Baerbock pozostaje daleko w tyle za Arminem Laschetem z CDU

Szczepienia, klimat i wyjazdy

Pozytywny wpływ na postawy wyborców miały także sukcesy rządu w kampanii masowych szczepień ludności. Obowiązujące do tej pory przepisy w tej sprawie 7 na 10 osób ocenia jako słuszne. Zniesienie dotychczasowej kolejności szczepień uchodzi jednak za dyskusyjne.

Zdaniem instytutu infratest dimap za najważniejszy obecnie problem w oczach Niemców uchodzi ochrona klimatu i środowiska naturalnego. Niemcy nie są jednak zgodni co do tego, w jaki sposób należy podejść do tego problemu. Większość ankietowanych zgadza się tylko w sprawie konieczności podniesienia cen biletów za przeloty samolotem i wprowadzenie ograniczenia prędkości jazdy po autostradach do 130 kilometrów na godzinę. Postulowane przez partię Zielonych podniesienie ceny benzyny o 16 centów za litr do roku 2023 zostało odrzucone przez 75 procent uczestników sondażu.

Jedno z pytań sondażu dotyczyło celu podróży urlopowych Niemców, gdyby nie było żadnych ograniczeń w tej sprawie. W tej chwili, przy panujących w kraju letnich temperaturach, 40 procent ankietowanych chciałoby spędzić urlop w Niemczech albo w ogóle nie wyjeżdżać z domu. Około jednej czwartej ankietowanych wybiera się w podróż do któregoś z państw europejskich, a sześć procent w daleki świat. Wszystko to jednak zależy w dalszym ciągu od postępów walki z pandemią koronawirusa.

