Der Spiegel: Von der Leyen gra na czas

Wyrok TSUE. Bruksela może ciąć fundusze za podważanie państwa prawa

TSUE odrzucił wniosek o anulowanie reguły „pieniądze za praworządność”. Ale na razie głównym narzędziem nacisku na Polskę pozostaje KPO. Bruksela już weszła do gry wokół projektów prezydenta i PiS co do sądownictwa.