„Der Spiegel”: Rząd planuje zniszczenie masek za miliard euro

Według tygodnika „Der Spiegel”, minister zdrowia Jens Spahn zdecydował, co zrobić z nienadającymi się do użytku maskami ochronnymi. Ich wartość to miliard euro.

Kontrowersyjne od chwili zakupu

Maski mają najpierw trafić do Narodowej Rezerwy Ochrony Zdrowia, gdzie zostaną zmagazynowane. Z chwilą upłynięcia ich okresu przydatności do użytku będą stopniowo niszczone. Poinformował o tym tygodnik „Der Spiegel”, powołujący się na wewnętrzne dokumenty Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Zdrowia.

Jak podaje „Der Spiegel”, maski te zostały zamówione wiosną 2020 roku, głównie w Chinach, przez federalny resort zdrowia. Nawet zgodnie z obowiązującymi wtedy specjalnymi uregulowaniami Unii Europejskiej nie mogły być jednak dopuszczone do użytku bez sprawdzenia ich przydatności w drodze badań laboratoryjnych.

Minister zdrowia Jens Spahn zdecydował stopniowo niszczyć maski bez testów

Kompromisowe rozwiązanie

Ministerstwo Zdrowia wystąpiło z pomysłem rozdania ich bezdomnym, niepełnosprawnym oraz osobom utrzymującym się z zasiłku socjalnego Hartz-IV. Nie wyraziło na to jednak zgody odpowiedzialne za bezpieczne użytkowanie masek Ministerstwo Pracy.

Jako rozwiązanie kompromisowe przewidziano wprowadzenie w przyszłym tygodniu odpowiedniej poprawki do ustawy o ochronie przed infekcjami. Pozwoli to na zmagazynowanie masek w Narodowej Rezerwie Ochrony Zdrowia. W razie potrzeby można je będzie wydawać z magazynów, przy czym takie posunięcie może nastąpić tylko w nadzwyczajnych okolicznościach.

„Der Spiegel” pisze, że federalne Ministerstwo Pracy postanowiło zniszczyć nieprzetestowane maski z chwilą upłynięcia ich okresu przydatności do użytku, a ich wydanie ludności może nastąpić wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej za wyraźną zgodą ministerstwa.

(AFP/jak)

