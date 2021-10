Der Spiegel: Rozmowy koalicyjne bez Nord Stream 2

Choć kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 jest potencjalnym punktem spornym trzech partii, mogących utworzyć przyszły rząd w Berlinie, nie będzie on przedmiotem rozmów koalicyjnych – pisze magazyn „Der Spiegel” w swoim najnowszym wydaniu.

Tygodnik przypomina, że dla SPD jest to prestiżowy projekt, a były socjaldemokratyczny kanclerz Gerhard Schroeder lobbował na jego rzecz. Również premier Meklemburgii-Pomorza Zachodniego Manuela Schwesig (SPD) popiera kontrowersyjny gazociąg wychodzący na ląd w pobliżu Greifswaldu. Schwesig opowiada się także za dialogem z rosyjskim rządem.

FDP i Zieloni krytykują Nord Stream 2

„Wszystko to zupełnie nie pasuje do koncepcji FDP i Zielonych dotyczących klimatu i polityki zagranicznej. Jednak w rozmowach sondażowych i ewentualnych późniejszych negocjacjach koalicyjnych z socjaldemokratami, ta drażliwa kwestia ma być jak najdalej ominięta” – donosi „Der Spiegel”.

Magazyn przypomina, że Nord Stream 2 może wkrótce otrzymać ostateczną koncesję na eksploatację, co jest oficjalnym aktem, którego przyszli partnerzy koalicyjni nie chcą blokować. Zamiast tego planują zawrzeć w umowie koalicyjnej zapisy uniemożliwiające budowę nowych gazociągów.

Ponadto mogą włączyć klauzulę zmuszającą dostawców gazu do utrzymywania minimalnych poziomów surowca w magazynach. Tego lata nie były one wystarczająco wypełnione, co jest jedną z przyczyn rosnących cen gazu.

Partnerstwo energetyczne z Ukrainą

„Der Spiegel” przypomina, że kanclerz Angeli Merkel udało się latem tego roku zakończyć spór o budowę gazociągu z administracją USA. Uzgodniła ona wspólne oświadczenie z prezydentem USA Joe Bidenem, w którym zapisano m.in. że „skuteczne środki, w tym sankcje" zostaną przyjęte w przypadku, gdy Rosja będzie próbowała wykorzystać energię jako broń. „SPD ma nadzieję, że porozumienie to powstrzyma Zielonych i liberałów przed ponownym podniesieniem kwestii Nord Stream 2" – czytamy.

Niemcy chcą również zaangażować w partnerstwo energetyczne Ukrainę, która mogłaby przetwarzać zieloną energię z wiatru i słońca na wodór i eksportować go do Niemiec. Mogłoby to zniwelować opór Ukrainy, która obawia się, że gazociąg przebiegający przez jej własne terytorium może stać się zbędny. „Dalsze wzmocnienie takich partnerstw energetycznych mogłoby również zostać uwzględnione w umowie koalicyjnej” – pisze niemiecki tygodnik.

Budowa gazociągu Nord Stream 2 została zakończona. Brakuje teraz zezwolenia niemieckich i europejskich urzędów. Procedura ta prawdopodobnie przeciągnie się do przyszłego roku, a więc prawdopodobnie potrwa dłużej niż negocjacje koalicyjne między SPD, Zielonymi i FDP – sugeruje „Der Spiegel”.

