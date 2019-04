Der Spiegel: Rosja wykorzystuje AfD do walki z Zachodem

„W Bundestagu będziemy mieli posła, który należy do nas i którego mamy całkowicie pod kontrolą. Z jego pomocą nasi ludzie będą mogli utworzyć niekomercyjną organizację, którą będzie można zarejestrować w Bundestagu i która pomoże promować prorosyjskie interesy” – czytamy w e-mailu wysłanym w kwietniu 2017 roku przez współpracownika jednego z posłów rosyjskiej Dumy do wysokiego rangą urzędnika rosyjskiego rządu.

Do Bundestagu z pomocą Kremla?

Wiosną 2017 roku Markus Frohnmaier był kandydatem Alternatywy dla Niemiec do Bundestagu. We wrześniu zeszłego roku zdobył mandat do parlamentu, a jego partia Alternatywa dla Niemiec jest w tej kadencji największym opozycyjnym ugrupowaniem.

Dziennikarze ZDF odnaleźli w Moskwie autora e-maila Piotra Premjaka. Jak twierdzi niemiecka stacja, po wyłączeniu kamery potwierdził on, że wiadomość jest autentyczna.

Dokumenty z rosyjskich archiwów trafiły do ośrodka badawczego Dossier Centrum w Londynie finansowanego przez byłego oligarchę, a obecnie rosyjskiego krytyka Kremla Michaiła Chodorkowskiego.

Eksperci służb specjalnych uznali materiały za wiarygodne. W analizie ich treści uczestniczyli dziennikarze „Spiegla”, niemieckiej telewizji ZDF, brytyjskiego nadawcy BBC i włoskiej gazety „La Reppublica”.

Jak pisze „Spiegel” cały zbiór liczy blisko 15 tys. e-maili i ok. 33 tys. zdjęć. Autorem większości z nich jest były attache rosyjskiej ambasady w Berlinie Daniil Bissinger.

Jednym z ujawnionych dokumentów jest strategiczne opracowanie sporządzone przed wyborami do Bundestagu. Dokument zawiera opis planowanych przedsięwzięć – spotkań, demonstracji i akcji protestacyjnych w krajach Unii Europejskiej, a także popieranie działań w narodowych parlamentach i kampanie medialne, których celem jest propagowanie rosyjskich interesów i dyskredytowanie krytyków Moskwy.

W dokumentach odnaleziono także konkretny projekt kampanii wyborczej Frohnmaiera przewidujący „materialną i medialną pomoc”.

Poseł AfD zaprzecza

Frohnmaier twierdzi, że nie zna dokumentów mówiących o tym, że jest kontrolowany przez Rosję. Twierdzi, że nigdy nie przyjmował rosyjskiej pomocy.

„To jakieś wariactwo. Nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś mógł coś takiego napisać. Kandydowałem do Bundestagu, by reprezentować niemieckie interesy” – powiedział 28-letni polityk telewizji ZDF.

Frohnmaier wielokrotnie wypowiadał się w przeszłości przeciwko sankcjom UE wobec Rosji, odwiedzał okupowany przez Rosję Krym, a także tereny wschodniej Ukrainy kontrolowane przez prorosyjskich separatystów. Odwołania sankcji i poprawy relacji z Rosją bez wstępnych warunków domaga się cały klub parlamentarny AfD.