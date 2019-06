Der Spiegel: Amerykanie kontrolowali z terytorium RFN łączność w całym Bloku Wschodnim

Szpiegowskie centrum na Diabelskiej Górze

Baza szpiegowska na gruzach wojennych

25 mln ton gruzu pochodziło z około 15 tys. zniszczonych w czasie wojny budynków Berlina. Po usypaniu góry władze miasta zazieleniły ją i zamieniły w berliński ośrodek sportów zimowych. Niewiele później Teufelsberg odkryli Amerykanie stwierdzając, że jest to idealne miejsce do śledzenia lotów do Niemiec Zachodnich i podsłuchu radiowego i telefonicznego.