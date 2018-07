Deputowany CDU: Niemcy importują zbyt dużo gazu z Rosji

Jednostronne uzależnienie zaopatrzenia Niemiec w gaz od dostaw z Rosji, przekraczające w zeszłym roku 40 proc., „zbliża się dziś do krytycznej granicy" – powiedział Norbert Roettgen w wywiadzie dla dziennika „Berliner Zeitung”. Polityk CDU jest szefem komisji spraw zagranicznych Bundestagu. Roettgen zwrócił uwagę, że po uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2 roczne dostawy tego surowca podwoją się o 55 mld metrów sześciennych. „Niemiecki rząd musi odpowiedzieć na pytanie, od jakiego momentu uzna bezpieczeństwo energetyczne, a tym samym bezpieczeństwo i niezależność Niemiec za zagrożone" – powiedział.

Niemiecki chadek zaznaczył, że polityka niemieckiego rządu wobec Nord Stream 2 była „sprzeczna ze strategicznymi interesami Niemiec, Europejczyków i Sojuszu Północnoatlantyckiego”. Twierdzenia, że inwestycja nie ma nic wspólnego z polityką, jest „daleka od rzeczywistości”. „Ta polityka skierowana przeciwko większości krajów UE doprowadziła do niezgody w Europie” – skrytykował Roettgen.

Brak solidarności z Polską

Jego zdaniem stanowisko Berlina odebrane zostało przede wszystkim przez Polskę jako brak solidarności w kwestii dotyczącej narodowego bezpieczeństwa. Projekt gazociągu jest ponadto trudny do pogodzenia z niemieckim wsparciem dla Ukrainy.

Norbert Roettgen: Niemcy importują zbyt dużo gazu z Rosji

Roettgen uznał natomiast za całkowicie niesłuszny zarzut wysunięty przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że Niemcy są od Rosji uzależnione. „Wypowiedzi Trumpa o wpływach Rosji w Niemczech i na Niemcy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością” - powiedział Roettgen. Przypomniał, że to „wiodące głowy” sztabu wyborczego Trumpa utrzymywały „bardzo realne i intensywne” relacje z Rosją.

Krytyka Niemiec

Na szczycie NATO w Brukseli Trump ostro skrytykował rząd Angeli Merkel. „Niemcy są całkowicie pod kontrolą Rosji, otrzymują stamtąd 60 do 70 procent swojej energii i budują jeszcze nowy gazociąg” - powiedział prezydent USA. Niemcy są „zakładnikiem Rosji”, a przy tym chcą jeszcze obrony ze strony USA. „Myślę, że NATO powinno się temu przyjrzeć, to bardzo nie na miejscu” - dodał amerykański prezydent.

Roettgen jest głównym ekspertem CDU do spraw polityki zagranicznej. W poprzedniej kadencji kierował komisją spraw zagraniczną Bundestagu, po wyborach parlamentarnych we wrześniu zeszłego roku ponownie został wybrany na tę funkcję. Należy on do polityków bardzo surowo oceniających Rosję Władimira Putina. Jest zwolennikiem większego wsparcia Niemiec dla Ukrainy.