Delta. Merkel chce zabronić wjazdu Brytyjczykom

Według londyńskiego dziennika „The Times”, kanclerz Angela Merkel chce zakazać obywatelom brytyjskim wjazdu do Unii Europejskiej. Zdaniem gazety, kanclerz chce, by dotyczyło to wszystkich Brytyjczyków, także tych, którzy zostali w pełni zaszczepieni. Powodem jest silne rozprzestrzenianie się na Wyspach wariantu koronawirusa Delta.

Odpowiednia propozycja Merkel będzie dziś dyskutowana w komitecie reagowania kryzysowego UE, pisze „The Times”. Jednak Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta i Portugalia już się temu sprzeciwiły. W zaktualizowanej wersji artykułu dziennik zwraca uwagę, że osoby z Wielkiej Brytanii wjeżdżające do Portugalii już teraz muszą odbyć 14-dniową kwarantannę, jeśli nie mogą udowodnić, że zostały w pełni zaszczepione. Gazeta cytuje też jednego z przedstawicieli brytyjskiego rządu, który powiedział, że Merkel jest „coraz bardziej izolowana” w UE. Wiele państw UE uważa, że o kwestii możliwości wjazdu decydują same, „i nie jest to czymś, co powinno być rozstrzygane w Berlinie”.

Podróżni z Wielkiej Brytanii muszą poddać się kwarantannie

W najbliższy piątek Merkel spotka się z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem w jego oficjalnej rezydencji Chequers w Buckinghamshire pod Londynem. „Będzie to okazja do omówienia szeregu kwestii, w tym pogłębienia relacji brytyjsko-niemieckich i globalnej odpowiedzi na pandemię koronawirusa” - powiedział w ubiegłym tygodniu rzecznik rządu. Kolejnym tematem będą prawdopodobnie specjalne zasady dla Irlandii Północnej.

Rząd Niemiec zaklasyfikował zarówno Portugalię, jak i Wielką Brytanię jako obszary zagrożone wirusem Delta. Dla podróżnych z krajów o tej klasyfikacji również w Niemczech obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna, z której nie można się „zwolnić”.

Na szczycie UE w zeszłym tygodniu Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron bezskutecznie wzywali zwłaszcza południowe kraje UE, które czerpią zyski z turystyki, do podjęcia ostrzejszych działań przeciwko wariantowi Delta. Na przykład Portugalia nie miała żadnych ograniczeń wjazdowych w stosunku do Wielkiej Brytanii.

Delta powoduje „gwałtowne” rozprzestrzenianie się wirusa

W Europie Delta rozpowszechniła się najpierw w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie 95 procent wszystkich nowych zakażeń przypisuje się temu wariantowi. Rząd w Londynie przełożył planowane na 21 czerwca zniesienie prawie wszystkich obostrzeń pandemicznych w kraju, nie tylko z powodu Delty.

W weekend „The Sunday Times” poinformował, że koronawirus szybko rozprzestrzenia się wśród brytyjskich uczniów. W tygodniu do 20 czerwca liczba zakażonych 5- do 9-latków wzrosła o 70 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem, podczas gdy liczba 10- do 14-latków wzrosła o 56 procent, podał dziennik, powołując się na dane z Agencji Zdrowia Publicznego. W sumie 16.100 uczniów było nieobecnych z powodu zakażenia wirusem, podczas gdy w poprzednim tygodniu było ich 10.600. Ponieważ dziesiątki tysięcy uczniów zostało również wysłanych na kwarantannę z powodu możliwego kontaktu z osobami zakażonymi, w sumie 216.000 uczniów nie uczęszczało na zajęcia.

Współsekretarz generalny związku zawodowego nauczycieli National Education Union, Kevin Courtney, ostrzegł, że nasila się liczba przypadków. Steve Chalke z organizacji charytatywnej Oasis Trust powiedział, że szkoły są „inkubatorami dla nowego wariantu Delta”. I dodał, że od trzech tygodni w szkołach utrzymuje się tendencja wzrostowa. „Oczywiście nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu tej trzeciej fali”- powiedział Chalke.

(RTR/AFP/jar)

