Daniel Libeskind odbierze Międzynarodową Nagrodę Mostu

Jeden z najwybitniejszych współczesnych architektów - Daniel Libeskind - został laureatem Międzynarodowej Nagrody Mostu 2018. Uroczystości związane z wręczeniem nagrody odbędą się w piątek i sobotę (26.-27.10.) w Europa-Mieście Zgorzelec/Görlitz.

Laudację wygłosi niemiecka minister kultury Monika Grütters - poinformowała kapituła nagrody w Görlitz. Spodziewany jest także premier Saksonii Michael Kretschmer. W sobotę zaś w Domu Kultury w Zgorzelcu laureat spotka się z publicznością. Organizatorzy podkreślają, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny i otwarty.

Wręczenie nagrody (w wysokości 2 500 euro) odbywa się podczas uroczystej gali w Synagodze w Görlitz. Laureaci zwykle goszczą w Zgorzelcu i Görlitz około trzech dni, podczas których zwiedzają obydwa miasta, wpisują się do ksiąg pamiątkowych i uczestniczą w otwartych spotkaniach z mieszkańcami.

Muzeum Żydowskie w Berlinie

Jego prace są symbolem i przestrogą

W uzasadnieniu przyznania Międzynarodowej Nagrody Mostu 2018 podkreślono: "Daniel Libeskind swoją architektoniczną i artystyczną twórczością często podejmuje tematy katastrofalnych w skutkach wydarzeń w historii świata XX i XXI wieku, po to aby przypominać i przestrzegać przed powtarzaniem błędów z przeszłości".

Architekt w swoich projektach często stosuje wymowne formy oraz symbole. Zaprojektował m.in. Muzeum Żydowskie w Berlinie, Muzeum Historii Militarnej Bundeswehry w Dreźnie, Imperial War Museum w Manchesterze oraz Ground Zero w Nowym Jorku. Jego dorobek jest symbolem i nawoływaniem do tolerancji oraz różnorodności. "W tym sensie, architekt, jego praca i jej oddziaływanie tworzą globalny most między ludźmi" - dodano w uzasadnieniu.

Daniel Libeskind urodził się w Łodzi w roku 1946 jako syn ocalałych z Holocaustu. Rodzina w 1957 roku wyemigrowała do Izraela, a dwa lata później do Nowego Jorku.

Vitali Klitschko odbiera Brückepreis w roku 2013

Laureaci budują mosty

Międzynarodowa Nagroda Mostu przyznawana jest od 1993 roku (w tym od 1998 - regularnie każdego roku) osobom działającym na rzecz porozumienia między narodami, "budującymi mosty" między nimi, krzewiącymi jedność europejską. Organizatorzy podkreślają, że głównym kryterium wyboru laureata jest jego osobiste zaangażowanie w tworzenie impulsów pobudzających do myślenia i działania na rzecz integrowania ludzi, narodów, kultur. W pierwszych latach nagroda była wręczana przez miasto Görlitz, lecz od 2001 jest to nagroda wspólna Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz. Laureat może pochodzić z różnych dziedzin życia społecznego.

Wśród dotychczasowych 22 laureatów nagrody są m.in.: Adam Michnik, Arno Lustiger, Władysław Bartoszewski, Günter Grass, Norman Davies, Vitali Kliczko, Jean-Claude Juncker i Olga Tokarczuk. W tym roku dołączy do nich Daniel Libeskind.

Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Wspierania Międzynarodowej Nagrody Mostu Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz, a o tym, kto w danym roku otrzyma nagrodę, decyduje ostatecznie Towarzystwo Przyznawania Międzynarodowej Nagrody Mostu Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz pełniące rolę kapituły, liczącej do 15 członków zwyczajnych. Pięcioro z nich (m.in. burmistrzowie obu miast) zasiada w niej z racji pełnionej funkcji, pozostali członkowie pochodzą z wyboru i mogą nimi być mieszkańcy Zgorzelca lub Görlitz.

KNA & zgorzelec.eu / jak