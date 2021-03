Dania. Nowe kwoty dla mieszkańców „niezachodniego” pochodzenia

Przestępcze klany w Niemczech. Nowa walka ze starym problemem

Klany przestępcze - to pojęcie po raz pierwszy pojawiło się w raporcie BKA o przestępczości zorganizowanej. Zjawisko to jednak nie jest nowe, ale politycy i policja chcą wysłać wyraźny sygnał, nie tylko do bandytów.