Dane z Brukseli. Coraz mniej osób ubiega się o azyl w RFN

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 roku znacząco spadła liczba wniosków o azyl w Niemczech. Według informacji „Welt am Sonntag” odnotowano spadek o 24 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Gazeta powołała się na dotychczas nieopublikowane dane Europejskiej Agencji ds. Azylu (EUAA)2. Zostały przedstawione w oznaczonym jako poufny raporcie Komisji Europejskiej z 3 października 2024 roku, a dotyczącym sytuacji migracyjnej w UE i w państwach trzecich. Zgodnie z nim, w Niemczech prawie co trzeci wnioskodawca o azyl pochodzi z Syrii (30 procent). Szczególnie wielu uchodźców pochodzi także z Afganistanu (15 procent) i Turcji (13 procent).

Niemcy liderem

Jednak w porównaniu z UE, Niemcy pozostają najpopularniejszym krajem docelowym. Kolejne miejsca zajmują Hiszpania (122 096 wniosków o azyl), Włochy (117 042) i Francja (115 652). Najmniej wniosków złożono na Węgrzech (21), Słowacji (121) i Litwie (284). Austria odnotowała szczególnie gwałtowny spadek; liczba wniosków spadła tam o ponad połowę do 18 984.

W całej UE, a także w Norwegii i Szwajcarii, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy złożono łącznie 739 735 wniosków o azyl. To spadek o osiem procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Jak podała gazeta „Welt am Sonntag”, Komisja Europejska w swoim poufnym raporcie ostrzega również przed falą uchodźców z Libanu do UE. W dokumencie dotyczącym aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie napisano: „W obliczu dużej liczby syryjskich uchodźców w Libanie (niemal 1,5 miliona) oraz pogarszającej się sytuacji humanitarnej dla całej ludności w tym kraju, liczba osób, które będą uciekać przez granicę, prawdopodobnie będzie dalej rosnąć”.

Według raportu UE w wyniku wojny między Izraelem a Hezbollahem do 29 września uciekło z Libanu 345 000 osób. Około 100 000 osób uciekło do Syrii do końca września.

(RTR/jar)

