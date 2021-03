Czynsze w Niemczech dalej rosną. Najdrożej w Stuttgarcie

Wartość tzw. lokalnych czynszów porównawczych wzrosła w Niemczech w 2020 roku o 1,7 proc., czyli o 0,1 proc. wolniej niż rok wcześniej. Tak wynika z analizy specjalizującej się na rynku nieruchomości firmy doradczej F+B.

Najwięcej za czynsz (bez mediów i dodatkowych opłat) płacą przeciętnie mieszkańcy Stuttgartu: 10,38 euro za metr kwadratowy. To prawie o połowę więcej niż niemiecka średnia 7,11 euro (autorzy przeanalizowali ceny w 352 miastach i gminach na przykładzie 65-metrowego mieszkania z przeciętnym wyposażeniem).

W Monachium lokatorzy płacą średnio 9,72 euro za metr kwadratowy, we Frankfurcie 8,69 euro, a w Hamburgu 8,62 euro. W Duesseldorfie to 8,50 euro, a w Kolonii 8,47 euro. Należy jednak zaznaczyć, że to uśrednione ceny wszystkich obecnie obowiązujących umów. Ceny nowo wynajmowanych mieszkań są zazwyczaj wyższe, a tych wynajętych w przeszłości niższe.

Berlin tańszy, ale szybko drożeje

Nadal niższe są ceny wynajmu w niemieckiej stolicy. Według wyliczeń F+B w zachodniej części Berlina czynsz wynosi średnio 7,40 euro za metr, a we wschodniej 6,65 euro. Jednak ceny wynajmu zarówno w starym jak i nowym budownictwie rosną w niemieckiej stolicy ponadprzeciętnie szybko, za to zaniżają je stare umowy zawarte przez wieloletnich lokatorów na dużych osiedlach.

Poza miastami najdroższą gminą w Niemczech jest Karlsfeld pod Monachium: tam czynsz wynosi 10,90 euro za metr kwadratowy. Także na przedmieściach Stuttgartu widać, że wysokie koszty nowo zawieranych umów z opóźnieniem podnoszą przeciętne ceny.

(dpa/gsz)