Czy Kościołowi wolno zwolnić z pracy rozwodnika? „Nieobyczajne zachowanie”

Kościół jako pracodawca musi w przyszłości bardziej zważać na to, jakie wymagania lojalnościowe stawia on swoim pracownikom. Federalny Sąd Pracy w Erfurcie, wskazując na literę prawa unijnego, podważył swoim wyrokiem szczególne prawa, z jakich do tej pory korzystały Kościoły jako pracodawcy. Niemiecka konstytucja przyznaje Kościołom pod tym względem prawo do samostanowienia, obejmujące także ich postępowanie jako pracodawca.

Kościoły mają prawo wymagać od swoich pracowników „lojalnego i przyzwoitego zachowania w ustanowionym przez siebie pojęciu”. Jak orzekł dziś sąd, Kościoły nie mogą jednak stawiać swoim pracownikom odmiennych wymagań w zależności od ich wyznania.

Wyjątki takie są dopuszczalne tylko wtedy, kiedy oczekiwania wobec pracowników są związane z „istotnymi, zgodnymi z prawem, uzasadnionymi zawodowo wymogami”.

Wyrok taki zapadł ws. ordynatora jednego z katolickich szpitali w Duesseldorfie, którego zwolniono w trybie natychmiastowym po jego ponownym ożenku po rozwodzie. Mężczyzna jest katolikiem.

Po rozwodzie wszedł on w drugi związek małżeński i zawarł ślub cywilny, co pracodawca uznał za łamanie zasad katolickiej wiary i moralności i złamanie obowiązku lojalności wynikającego z umowy o pracę.

Zdaniem lekarza wymówienie to było naruszeniem zasady równego traktowania, bowiem zgodnie z treścią umowy o pracę, ponowny związek małżeński nie byłby powodem wymówienia umowy dla innych lekarzy kliniki, którzy nie są katolikami. Zwrócił się on najpierw do sądu ws. ochrony przed wymówieniem, na co jego pracodawca założył rewizję, którą Federalny Sąd Pracy obecnie oddalił.

Wyrok TSUE. Nowe zasady dla kościelnych pracodawców

epd/ma