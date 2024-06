Czy Aperol może powodować raka?

Dla niektórych wypicie w letni wieczór schłodzonego Aperolu to przyjemność sama w sobie. Jednak w internecie pojawiają się opinie, że barwniki w tym napoju są niezwykle toksyczne i rakotwórcze. Czy tak rzeczywiście jest?

Teza: ze względu na wysoce rakotwórcze barwniki, Aperol Spritz nie powinien być w ogóle spożywany.

Fakty: Aperol jest marką grupy Campari. Włoski likier często podawany jest jako aperitif lub w koktajlach. Aperol Spritz to mieszanka Aperolu z Prosecco i wodą mineralną. Dyskonty często oferują własne marki podobne do Aperolu. Swój uderzający pomarańczowo-czerwony kolor likier zapewnia dwóm sztucznym barwnikom: E 110 (żółcień pomarańczowa) i E 124 (czerwień koszenilowa A), które są oparte na ropie naftowej.

Kontrowersyjne barwniki

Tak zwane barwniki azowe są uważane za „bardzo kontrowersyjne” – według centrum doradztwa konsumenckiego w Berlinie. Mogą one powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na aspirynę lub ogólnie podatnych na alergie. Kontakt z barwnikami może prowadzić do tak zwanych reakcji pseudoalergicznych, takich jak zaczerwienienie skóry i astma.

Ale czy zwiększają one również ryzyko zachorowania na raka? Niewielkie ilości stosowane w żywności są uważane za nieszkodliwe. Oba barwniki są dozwolonymi dodatkami do żywności. Według Federalnego Urzędu ds. Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL), dodatki są dozwolone tylko wtedy, gdy spełnione są określone kryteria. Obejmują one wykazanie, że substancja jest nieszkodliwa dla zdrowia.

Ograniczone ilości

W wielu przypadkach zezwolenie ma zastosowanie tylko do niektórych kategorii żywności i ograniczonych maksymalnych ilości. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ustalił również dzienne limity spożycia dla E 110 i E 124. Dla E 110 jest to maksymalnie cztery miligramy na kilogram masy ciała i 0,7 miligrama dla E 124.

W napojach alkoholowych, takich jak Aperol, zarówno barwniki, jak i inne substancje z tej samej kategorii mogą być stosowane w całkowitym stężeniu do 200 miligramów na litr. Oznacza to, że osoba o masie ciała 70 kg może spożywać do 490 ml Aperolu dziennie bez przekraczania zalecanych limitów – wyjaśnia Centrum Doradztwa Konsumenckiego. Nieco poniżej pół litra Aperolu odpowiada około ośmiu kieliszkom napoju Aperol Spritz.

Rozbieżne badania

Badania dotyczące tego, czy i w jakim stopniu E 110 i E 124 mają działanie rakotwórcze, przyniosły różne wyniki. Według centrum doradztwa konsumenckiego jednym z ustaleń było to, że ryzyko wystąpienia raka u myszy było zwiększone – aczkolwiek przy długotrwałym podawaniu w wysokim stężeniu. Niemniej jednak inne kraje są już znacznie bardziej restrykcyjne w stosunku do E 124. Na przykład w USA stosowanie tego barwnika w żywności jest całkowicie zakazane.

W odniesieniu do E 110 eksperci z Instytutu Środowiska w Hamburgu informują o możliwości wystąpienia nowotworów nerek u zwierząt, ale dodają też, że w przypadku ludzi do tej pory nie udowodniono takiego związku w badaniach.

Rakotwórczy alkohol

Jest jednak jeszcze jeden składnik, który należy wziąć pod uwagę: alkohol. Fakt, że istnieje bezpośredni związek między spożyciem alkoholu a ryzykiem zachorowania na raka, od dawna znany jest ekspertom. Dotyczy to między innymi raka przełyku i raka wątroby – podaje Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ). Około czterech procent rocznych przypadków zachorowań na raka w Niemczech można bezpośrednio przypisać spożywaniu alkoholu. Ponadto istnieją inne potencjalne konsekwencje zdrowotne, takie jak udary, niewydolność serca, uzależnienie od alkoholu i zaburzenia psychiczne.

