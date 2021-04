Cztery osoby zabite w klinice w Poczdamie

Tragedia wydarzyła się w kompleksie medyczno-opiekuńczym Oberlin, w poczdamskiej w dzielnicy Babelsberg. Po wezwaniu policjanci przybyli na miejsce około godziny 21:00. Zatrzymali 51-kobietę pod zarzutem popełnienia morderstwa.

Zatrzymana przez policję kobieta należy do personelu kliniki. Nie wiadomo, jakimi motywami się kierowała. Policja bada hipotezę o zabójstwie z premedytacją. Dokładny przebieg zabójstwa i jego okoliczności nie są jeszcze znane.

Ciała w różnych pomieszczeniach

Ciała ofiar leżały w odrębnych pokojach w budynku Thusnelda-von-Saldern-Haus, będącym częścią kliniki Oberlin. Na tym oddziale leczeni są i mieszkają pacjenci z niepełnosprawnością lub niesprawnością fizyczną.

„Użycie przemocy zewnętrznej w ostrej formie” – tak śledczy określili przyczynę śmierci zamordowanych. Według dziennika „Bild“ narzędziem zbrodni był nóż. Trwa ustalanie, jak dokładnie doszło do tragedii oraz czy ofiary – zarówno śmiertelne, jak i osoba ranna – były pacjentami kliniki. Policja nie chce podać żadnych bliższych szczegółów na temat ich tożsamości, zanim nie zostaną poinformowane rodziny ofiar.

Kompleks medyczno-opiekuńczy Oberlinhaus

Akcja policji i prokuratury

Zakomunikowano jedynie, że „w tej chwili prowadzona jest akcja zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa”. Obok lekarzy medycyny sądowej i przedstawicieli prokuratury, na miejscu są także członkowie ekip ratowniczych specjalizujący się w udzielaniu wsparcia psychologicznego i duchowego w nagłych wypadkach.

W skład kompleksu medyczno-opiekuńczego Oberlin, obok samej kliniki, wchodzą także przedszkola i szkoły, jak również warsztaty i budynki mieszkalne dla osób niepełnosprawnych i poradnie. Towarzystwo Oberlinhaus, do którego należy kompleks, przedstawia się na swojej stronie internetowej jako „diakoniczne centrum kompetencyjne ds. inkluzywności, zdrowia, oświaty oraz pracy w regionie Berlina i Brandenburgii”.

Wsparcie i kondolencje

Towarzystwo Oberlinhaus zareagowało na wydarzenia słowami wsparcia. „Nasze myśli są dziś z rodzinami ofiar, z mieszkańcami tej placówki i wszystkimi jej pracownikami” – napisano w oświadczeniu.

„Nasze współczucie kierujemy też do mieszkanek i mieszkańców tego domu, którzy teraz muszą się zmagać z taką stratą. Kierujemy je także do koleżanek i kolegów z personelu Thusnelda-von-Saldern-Haus. Nasze modlitwy są z mieszkanką domu, która dziś w nocy odniosła ciężkie obrażenia” – można przeczytać na stronie organizacji.

W podobnym tonie zareagował nadburmistrz Poczdamu Mike Schubert (SPD), który przekazując słowa wsparcia podkreślił, że był to „czyn nie do pojęcia”. Głębokie zaniepokojenie przekazał też parlament kraju związkowego Brandenburgia. – To straszne morderstwo popełnione ubiegłej nocy, przepełnia nas przerażeniem i ogromnym smutkiem – powiedziała przed rozpoczęciem obrad landtagu jego przewodnicząca.

– Gdy dzieje się coś tak niewyobrażalnego i przerażającego, trudno jest znaleźć odpowiednie słowa – mówiła Ulrike Liedtke (SPD).



(DPA, AFP, EPD/jak)