Czas Solidarności: Polsko-niemiecki projekt medialny poświęcony Solidarności

Przypomni on atmosferę Sierpnia 1980, narodziny Solidarności, jej przemianę w ruch społeczny i siłę oddziaływania w ówczesnej Europie.

– Polska walka o wolność pod przywództwem Lecha Wałęsy inspirowała wtedy i inspiruje do dziś także Niemców. Przecież pierwsza cegiełka muru berlińskiego runęła dokładnie 40 lat temu wraz z powstaniem Solidarności – mówi Bartosz Dudek, redaktor naczelny Sekcji Polskiej Deutsche Welle.

W ponad 20 tekstach i materiałach wideo świadkowie tamtych czasów mówią o swoim postrzeganiu Solidarności – wtedy i dziś: Lech Wałęsa, były prezydent Niemiec Joachim Gauck, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet, arcybiskup Bambergu Ludwig Schick, ale i członkowie zespołu Scorpions. Szczególną uwagę poświęcimy kobietom Solidarności, które uratowały sierpniowy strajk, lecz historia sprawiła, że pozostały w cieniu jego przywódców.

Solidarność była pierwszym niezależnym związkiem zawodowym, a później masowym ruchem społecznym w ówczesnym komunistycznym bloku wschodnim. Polski rząd przystał na postulaty strajkujących robotników, podpisując 31 sierpnia 1980 r. Porozumienia Sierpniowe.

Według historyków Solidarność uruchomiła proces, który zaledwie dekadę później doprowadził do pokojowych rewolucji w wielu krajach Europy Wschodniej i ostatecznie do upadku komunizmu w Europie. – Jak okazało się w następnej dekadzie, kilkanaście gdańskich dni zmieniło świat. Postanowiliśmy wrócić do tych wydarzeń, by opowiedzieć o czasie, który wstrząsnął Polską i przyniósł wielką zmianę na całym kontynencie – mówi Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweeka.

– Cieszymy się z pierwszej współpracy z Newsweekiem przy tak ważnym historycznym temacie – mówi Adelheid Feilcke, szefowa działu Europa w DW. – Oferujemy prawdziwą wartość dodaną dla czytelników obu mediów, łącząc niemiecką i polską perspektywę na powstanie Solidarności i następstwa dla Europy po dzień dzisiejszy.

Artykuły będą ukazywać się od 13 sierpnia do października w języku polskim i niemieckim na stronach dw.com i newsweek.pl. Czołowe artykuły cyklu ukażą się także w drukowanym wydaniu „Newsweeka”.