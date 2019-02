Czaputowicz w „Die Welt”: Iran nie jest tematem konferencji

„Iran nie jest tematem konferencji” – powiedział Czaputowicz. „Konferencja jest nastawiona na 'horyzontalne tematy', to znaczy na problem rozprzestrzeniania broni, terroryzm i zagrożenia hybrydowe, a nie jest skierowana przeciwko Iranowi. Chodzi o to, by ustabilizować ten region, chodzi też o uchodźców” – wyjaśnił szef polskiej dyplomacji w rozmowie z „Die Welt”.

Redakcja zwraca uwagę na fakt, że szereg krajów europejskich nie będzie reprezentowanych na szczeblu ministerialnym. Przedstawicielem Niemiec będzie minister stanu w MSZ Niels Annen, z Francji przyjedzie jedynie dyrektor polityczny.

„Lista uczestników uwidacznia pęknięcie między USA a Europą, ale także rysę w samej UE. Po jednej stronie znajdują się Europejczycy, który chcieliby zachować umowę atomową z Iranem. Po drugiej stronie są Stany Zjednoczone, które opuściły umowę. Polska jest razem z krajami UE, okazuje jednak zrozumienie dla amerykańskiego stanowiska” – piszą autorzy materiału zawierającego wypowiedzi Czaputowicza – Philipp Fritz i Daniel Sturm.

„Czy UE jest podzielona?” – pyta gazeta. Autorzy zaznaczają, że na konferencji będą jak by nie było reprezentowane wszystkie kraje UE, a Polska może wystąpić w roli mediatora.

„Chcemy przyczynić się do zbliżenia Europy i USA, a także sprawić, by (obie strony) zaczęły rozwiązywać wspólnie problemy” – powiedział Czaputowicz. W rozmowie z „Die Welt” minister podkreślił, że razem z sekretarzem stanu USA Pompeo chce zainicjować „proces warszawski”, który ma być kontynuowany.

Polsce zależy na zbliżeniu stanowisk Europy i USA w kwestii umowy z Iranem. „Podzielamy decyzje UE, widzimy jednak, że często nie są one wystarczające” – powiedział Czaputowicz.

Pompeo i Czaputowicz zamierzają powołać grupy robocze, które zajmą się tematami: ograniczeniem rozwoju rakiet, przestępczością cybernetyczną oraz terroryzmem i nielegalnymi źródłami jego finansowania.

Warszawa liczy na to, że w zamian za współpracę z USA doprowadzi do stałego rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w Polsce – tłumaczą autorzy. Jak dodają, Polacy nie chcą polegać ani na europejskiej wspólnocie obronnej, ani na Niemcach. Od miesięcy polscy politycy zabiegają natomiast w Ameryce o budowę w Polsce „Fort Trump”.