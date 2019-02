Czaputowicz o wypowiedzi premiera Netanjahu o Polakach

– Ubolewam, że to miało miejsce, one (słowa izraelskiego premiera) były bardzo niewłaściwe, bowiem utożsamianie czy określanie Polaków jako współsprawców Holokaustu jest nie do przyjęcia dla nas – powiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, uczestniczący w 55. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC). – Wiem, że z polecenia premiera Mateusza Morawieckiego mój zastępca wezwał panią ambasador (Izraela) i poprosił o wyjaśnienia, co premier Netanjahu miał na myśli – dodał Czaputowicz. – To jest nie do zaakceptowania, czekamy na wyjaśnienia premiera Netanjahu w tej sprawie – podkreślił.

Co powiedział Netanjahu?

„Jerusalem Post” podał w czwartek wieczorem (14.02.2019), że podczas pobytu w Warszawie premier Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście.

„Podczas rozmowy z dziennikarzami premier Netanjahu mówił o Polakach, nie polskim narodzie ani państwie. Jego wypowiedź została błędnie zrozumiana i zacytowana w prasie. W skutek interwencji później zostało opublikowane sprostowanie” – tak brzmi pełna treść oświadczenia Kancelarii Premiera Izraela, które późnym popołudniem w piątek zostało zamieszczone w języku angielskim na Twitterze izraelskiego MSZ.

Stanowisko to zostało następnie udostępnione przez ambasadę Izraela w Warszawie oraz szefową placówki Annę Azari. „Mam nadzieję, że to wyjaśnia wszelkie nieporozumienia” - skomentowała słowa oświadczenia dyplomatka, która przed południem została wezwana do polskiego MSZ w związku z artykułem izraelskiej gazety dotyczącym wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

„Pedagogika wstydu”

Minister obrony Mariusz Błaszczak, proszony o ustosunkowanie się do sprawy, zastrzegł, że nie wie, czy relacje o wypowiedzi premiera Izraela są prawdziwe. Szef resortu obrony zwrócił uwagę na krzywdzące Polaków opinie rozpowszechnione w wielu krajach. – My Polacy mamy wiele do zrobienia, żeby odkłamać to, co przez lata powiedziano na temat Polski i Polaków, na temat naszej postawy podczas II wojny światowej – mówił. Jego zdaniem ten problem jest konsekwencją „wieloletnich zaniechań”. – Gdyby nie było pedagogiki wstydu, to tych kłamstw dotyczących postawy Polaków, jakie istnieją w przestrzeni publicznej, nie byłoby – powiedział Błaszczak.

Czaputowicz o zwrocie mienia

Pytany przez Deutsche Welle, Czaputowicz odniósł się też do słów sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu.

Jak pisały polskie media, Pompeo „zachęcił polskich kolegów”, by wprowadzili prawo pozwalające na zwrot majątków „tym, którzy je stracili”. – Zachęcam moich polskich kolegów, by wprowadzili prawo pozwalające na zwrot majątków tym, którzy je stracili podczas Holokaustu – powiedział Pompeo, jak wynika ze stenogramu spotkania na stronie Departamentu Stanu.

Czaputowicz zastrzegł, że Pompeo poruszył problem zwrotu mienia w ramach wizyty dwustronnej, a nie podczas konferencji bliskowschodniej. – Stany Zjednoczone prowadzą prace, rozmawiają z wieloma państwami na temat zwrotu majątku ofiarom Holokaustu. My prowadzimy te prace, mamy pewne dokumenty wskazujące na to, że Polska tak samo traktuje obywateli polskich okresu międzywojennego, (niezależnie od tego) czy to są obywatele Polacy narodowości polskiej, czy żydowskiej, czy też ukraińskiej – wyjaśnił.

Odszkodowania dla Amerykanów

– My uważamy, że wypełniamy te główne założenie, żeby nie dyskryminować żadnej grupy polskiej. Tu się ze Stanami Zjednoczonymi różnimy – dodał. – Polska podpisała traktat ze Stanami Zjednoczonymi regulujący raz na zawsze kwestie odszkodowań za majątki obywateli amerykańskich. Dla nas ta sprawa jest rozwiązana – podkreślił Jacek Czaputowicz.

Szef MSZ Polski przyznał, że sprawa „została podniesiona” przez administrację amerykańską. – Wyjaśnienie zostanie złożone, my tak to interpretujemy – powiedział podkreślając, że nie uważa postępowania władz polskich za niewłaściwe. – Musimy tak samo traktować każdą grupę. Nie możemy się zgodzić na działania dyskryminacyjne, że będziemy na przykład lepiej traktować grupę Polaków narodowości żydowskiej, im będziemy poza kolejnością, zwracać majątki, niż innych Polaków. Dla nas ta sprawa jest jasna – zakończył.