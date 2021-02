Cyfrowe minimarkety na niemieckich dworcach

Na dworcu kolejowym w Renningen w Badenii-Wirtembergii otwarto cyfrowy minimarket czynny przez całą dobę. Model ten jest testowany w ramach projektu Deutsche Bahn (DB) i sieci spożywczej Edeka-Suedwest. Cyfrowy sklep radzi sobie bez pracowników. Zamiast tego mechaniczny system z technologią robotyczną wybiera pożądane towary, które następnie wydaje klientowi.

Zamawiane aplikacją

Klienci zamawiają i płacą za produkty za pomocą aplikacji na smartfonach lub automatach do sprzedaży samoobsługowej. Podczas otwarcia sklepu, zainteresowani klienci mieli do dyspozycji około 300 różnych artykułów. Ich liczba ma stopniowo wzrosnąć do 800, wśród nich obok podstawowych artykułów spożywczych, znajdą się także mrożonki i produkty drogeryjne. Według Deutsche Bahn jest to pierwszy w pełni cyfrowy, całodobowy supermarket na dworcu kolejowym w Niemczech. Koszty inwestycji oszacowano na około pół miliona euro.

Życzenie podróżnych

Impulsem do przeprowadzenia testu z cyfrowym mini-supermarketem jest życzenie wielu podróżnych, aby na dworcach kolejowych w Niemczech były lepsze możliwości robienia zakupów. Deutsche Bahn współpracuje przy tym projekcie z firmą Edeka Südwest oraz startupem technologicznym Smark ze Stuttgartu.

Dworzec Renningen jest jednym z szesnastu tzw. dworców przyszłości Deutsche Bahn w całych Niemczech. Na tych wybranych stacjach niemiecka kolej chce przetestować innowacyjne rozwiązania technologiczne.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>