COVID mimo szczepionki? Lekarze zdradzają statystyki

W Niemczech od kilku tygodni rośnie liczba nowych przypadków infekcji wirusem SARS-Cov-2. Minionej doby stwierdzono aż 8400 zachorowań, a ważny poziom zapadalności, pokazujący liczbę przypadków na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia, wzrósł do 44,2. Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia wynosił 30.

Rośnie też liczba chorych, którzy z powodu COVID-u są hospitalizowani. Są wśród nich także osoby w pełni zaszczepione, przyznaje Christian Karagiannidis z Niemieckiego Interdyscyplinarnego Zrzeszenia Lekarzy Opieki Intensywnej i Ratunkowej (DIVI). Stanowią oni jednak tylko niewielką część przypadków.

W rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke Karagiannidis powiedział, że w landzie Nadrenia Północna-Westfalia osoby zaszczepione stanowią od 12 do 13 procent pacjentów covidowych w szpitalach. W landzie tym żyje prawie 18 milionów ludzi, dlatego odsetek ten powinien odpowiadać sytuacji w całym kraju.

Odsetek pacjentów na poziomie 12 do 13 procent jest zbliżony do skuteczności preparatów na koronawirusa deklarowanej przez producentów. Od początku było wiadomo, że szczepienie nie daje stuprocentowej ochrony przed zakażeniem. Liczby te pokazują też, że osoby niezaszczepione stanowią zdecydowaną większość pacjentów w szpitalach.

Oddział intensywnej opieki w szpitalu w Halle w Niemczech

Z danych DIVI wynika ponadto, że osoby zaszczepione, które wymagały hospitalizacji z powodu COVID-u, to zazwyczaj zwykłe przypadki stacjonarne. Chorych, którzy przyjęli szczepionkę, a mimo to trafili na oddział intensywnej opieki medycznej jest garstka. Karagiannidis powiedział, że to pojedyncze przypadki.

Jak dodał, osoby zaszczepione trafiające do szpitala z powodu koronawirusa, to w większości osoby o obniżonej odporności, na przykład przyjmujące leki immunosupresyjne.

Jego zdaniem właśnie ta grupa powinna teraz w pierwszej kolejności otrzymać trzecią dawkę szczepionki, tak zwane szczepienie odświeżające. Znany niemiecki wirusolog prof. Christian Drosten dodaje, że należałoby zaszczepić trzecią dawką także osoby starsze, ale nie ma sensu podawać jej wszystkim.

„Działanie ochronne szczepionek na COVID jest o wiele wyższe, niż na przykład szczepionek na grypę” - powiedział w rozmowie z agencją DPA. Z publikowanych w czwartek (19.08.21) danych ministerstwa zdrowia wynika, że w pełne szczepienie dwoma dawkami otrzymało już w Niemczech 48,4 miliona osób, co stanowi 58,2 procent całego społeczeństwa.

(EPD,DPA/szym)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>