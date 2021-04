COVID-19 zwiększa ryzyko śmiertelności u kobiet w ciąży. Nowe dane

Kobiety ciężarne, które zachorowały na COVID-19, są 20 razy bardziej narażone na śmierć niż kobiety w ciąży, które nie zaraziły się wirusem. Takie są wnioski z globalnego badania opublikowanego w czasopiśmie medycznym JAMA Pediatrics. W badaniu, prowadzonym przez lekarzy z University of Washington's School of Medicine i Uniwersytetu Oksfordzkiego, przeanalizowano dane 2100 ciężarnych kobiet z 43 szpitali położniczych w 18 krajach w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku.

Badanie wykazało, że wprawdzie kobiety w ciąży nie są bardziej narażone na zarażenie się koronawirusem, „ale jeśli już do tego dojdzie, jest większe prawdopodobieństwo, że przebieg choroby będzie krytyczny i będą one potrzebowały intensywnej terapii, respiratora lub wystąpi u nich przedwczesny poród i preeklampsja czyli stan przedrzucawkowy” – powiedział dr Michael Gravett, profesor położnictwa i ginekologii na University of Washington School of Medicine. Jest on jednym z głównych autorów badania.Jego wyniki pokazują, że ryzyko wystąpienia ciężkiego przebiegu infekcji było największe u kobiet z otyłością, nadciśnieniem lub cukrzycą.

Hamburski lekarz intensywnej terapii Stefan Kluge tłumaczy to tym, że płuca kobiety ciężarnej mają mniej miejsca na rozprężanie się, szczególnie w drugiej połowie ciąży. „Kobiety dostają wtedy mniej powietrza i zapalenie płuc, jakie może wywołać Sars-CoV-2, jest sytuacją szczególnie krytyczną” – powiedział Kluge dziennikowi „Die Welt”. W Hamburgu kobiety w ciąży coraz częściej muszą korzystać z intensywnej opieki medycznej. Do tej pory jednak zawsze udawało się uratować matkę i dziecko.

Karmienie piersią nie stanowi ryzyka

Dla każdej zarażonej kobiety w ciąży badacze wybrali do porównania dwie ciężarne, które były pod opieką w tym samym szpitalu i na tym samym etapie ciąży, ale bez stwierdzonej infekcji wirusem. Następnie śledzili obie grupy – 706 kobiet z zakażeniem COVID-19 i 1424 bez zakażenia – do czasu porodu i po wypisie ze szpitala. Z grupy zakażonej COVID-19 zmarło jedenaście kobiet, a z grupy niezakażonej tylko jedna.

Z kolei kobiety w ciąży, u których infekcja przebiegała bezobjawowo lub łagodnie, nie były narażone na zwiększone ryzyko intensywnej opieki, przedwczesnego porodu czy stanu przedrzucawkowego. W badaniu dotyczyło to około 40 procent ciężarnych. Dlatego Gravett radzi kobietom w ciąży, aby rozmawiały z lekarzami, nadal nosiły maski i „koniecznie dały się zaszczepić”.

Autorzy badania stwierdzili, że u zakażonych kobiet występuje o 60 do 97 procent zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu. U zakażonych kobiet z gorączką i niewydolnością oddechową stwierdzili pięciokrotny wzrost powikłań u noworodków, w tym niedojrzałość płuc, uszkodzenie mózgu i zaburzenia wzroku. Spośród dzieci urodzonych przez zakażone matki, jedenaście procent uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jednakże infekcje przenoszone na dzieci nie wydają się być związane z karmieniem piersią. Badanie łączy je raczej z porodem przez cesarskie cięcie.

Pierwszeństwo szczepień

Wyniki te podkreśliły znaczenie włączenia kobiet w ciąży do grup priorytetowych, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko Sars-CoV-2, podkreśla Aris Papageorghiou, specjalista w dziedzinie medycyny prenatalnej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Również profesor Gravett zasugerował przyznanie kobietom w ciąży pierwszeństwa w kolejności do szczepień. „Gorąco polecam, aby wszystkie kobiety w ciąży otrzymały szczepionki przeciwko COVID-19” – powiedział amerykański położnik.

W Niemczech Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) nie zaleca obecnie szczepień w czasie ciąży, ponieważ nie ma wystarczających danych na ten temat. Kobietom w ciąży z istniejącymi wcześniej schorzeniami i wynikającym z nich wysokim ryzykiem ciężkiej infekcji wirusem można zaproponować szczepienie w indywidualnych przypadkach po dokonaniu przez lekarza oceny stosunku korzyści do ryzyka i po wyrażeniu zgody przez ciężarną.

(DPA/jar)