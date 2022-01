COVID-19 w Niemczech. Ponad 100 tysięcy nowych zakażeń

Według oficjalnych danych po raz pierwszy w Niemczech w ciągu jednego dnia ponad 100 tysięcy osób zaraziło się koronawirusem. Jak podał Instytut Roberta Kocha (RKI), w środę, 19 stycznia, liczba nowych zakażeń wyniosła 112 323. Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach spodziewa się, że szczyt fali omikron zostanie osiągnięty w Niemczech w połowie lutego.

Jak podał RKI, siedmiodniowy wskaźnik zachorowalnościna sto tysięcy mieszkańców osiągnął w Niemczech nowy rekord i wyniósł 584,4. Zdaniem Karla Lauterbacha dane RKI są zaniżone i nie oddają rzeczywistego poziomu zachorowań w Niemczech. Rzeczywista liczba może być „około dwa razy większa” - powiedział w telewizyjnym wywiadzie dla RTL.

Czy dojdzie do zbiorowej odporności?

Pomimo ponownego apelu, aby się szczepić i w ten sposób zapobiec nowej fali zachorowań jesienią, minister zdrowia podziela opinię berlińskiego wirusologa Christiana Drostena, że każdy w końcu się zarazi. Nie oznacza to jednak, że szczepienie jest niepotrzebne. „Wciąż nie ma odporności zbiorowej, szczególnie wśród osób starszych i chorych” - ostrzega szef resortu zdrowia, który domaga się szybkiego zatwierdzenia przez Bundestag obowiązku szczepień.

Wyczerpani lekarze - to podczas pandemii ponura rzeczywistość w szpitalach

Bundestag chce się zająć obowiązkiem szczepień jeszcze w styczniu.

Obecnie w pełni zaszczepionych jest prawie 73 procent społeczeństwa w Niemczech. Dawkę przypominającą na COVID-19 otrzymało ponad 47 procent populacji.

Kolejne skutki pandemii

Według najnowszych danych RKI urzędy ds. zdrowia odnotowały od początku pandemii ponad osiem milionów przypadków infekcji. Całkowita liczba odnotowanych zgonów z powodu koronawirusa wzrosła w Niemczech do 116 081. Około siedem milionów osób ma status ozdrowieńca.

Lekarz specjalizujący się w intensywnej terapii Uwe Janssens wzywa do szerszego gromadzenia i łączenia danych ze szpitali. „Nie mamy żadnych danych na temat ubocznych skutków pandemii” - powiedział w rozmowie z „Die Welt” lekarz, który do 2020 roku był prezesem Niemieckiego Interdyscyplinarnego Towarzystwa Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej. Na przykład pytanie o to, ile badań profilaktycznych i operacji wykonuje się jeszcze w porównaniu z okresem sprzed pandemii, ma „ogromne konsekwencje dla stanu zdrowia całej populacji w najbliższych latach”.

(EPD, AFP, KNA/jar)

