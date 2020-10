Covid-19. "Szczepienia masowo dostępne w połowie 2021"

Niemiecka minister edukacji i badań naukowych Anja Karliczek podkreśliła w czwartek (7.10.20) na konferencji prasowej w Berlinie, że badania nad opracowaniem szczepionki na Covid-19 "prowadzone są w zawrotnym tempie". Szczepienia na masową skalę będą jednak możliwe dopiero w połowie 2021 roku. Polityk CDU dodała, że "byłoby świetnie gdyby udało się to zrobić wcześniej".

Państwowe wsparcie dla badań

Minister podziękowała wszystkim naukowcom zaangażowanym w opracowywanie szczepionek. Podkreśliła, że nigdy wcześniej tak wielu badaczy nie pracowało tak intensywnie nad powstrzymaniem pandemii. Zwróciła jednocześnie uwagę na to, że nie ma jeszcze odpowiedzi na ważne pytania - na przykład, jak długo szczepionka chronić będzie przed zarażeniem i jak często musi być ona podawana.

Resort kierowany przez Karliczek finansuje obecnie badania prowadzane przez trzy niemieckie firmy: Biontech (375 mln euro), CureVac (252 mln euro) oraz IDT Biologika (114 mln euro). Mają one szybko i w wystarczających ilościach udostępnić szczepionki.

Anja Karliczek (CDU) kieruje resortem edukacji i badań naukowych od 2018 roku

Różne technologie

- Pracując nad szczepionkami musimy przyjąć podejście wielotorowe, jeśli chcemy zapewnić dostępność szczepionek szybko, w wystarczającej ilości i dla różnych grup ludności - powiedziała Karliczek. Podkreśliła, że trzy firmy otrzymujące finansowanie "stawiają na bardzo różne technologie".

Biontech we współpracy z amerykańską firmą farmaceutyczną Pfizer podobnie jak Curevac prowadzi badania nad szczepionkami typu mRNA. To nowoczesny typ szczepionki wykorzystujący sekwencję genetyczną kwasu rybonukleinowego (RNA). Szczepionka taka wywołuje własną odpowiedź immunologiczną organizmu przeciwko danemu wirusowi. IDT Biologika pracuje natomiast na typem tzw. szczepionki wektorowej. W tym rodzaju szczepionek wykorzystuje się nieszkodliwe zmodyfikowane wirusy (np. ospy), które przenoszą do organizmu antygeny niszczące właściwego wirusa.

W związku z gwałtownym wzrostem liczby nowych zakażeń w Niemczech, minister wezwała do przestrzegania zasad higieny, zachowywania odległości i noszenia maseczek. - Proszę być dobrym dla siebie i innych i przestrzegać zasad, nawet jeśli czasami jest to uciążliwe i trudne - zaapelowała niemiecka polityk.

(ARD,du)