COVID-19 i nowa choroba, przypominająca zespół Kawasakiego

Zapalenie naczyń wieńcowych, gorączka i wysypka to objawy choroby Kawasakiego, występującej stosunkowo rzadko. Na świecie choruje na nią do 6 tysięcy osób, głównie dzieci. Z danych Unii Europejskiej wynika, że ta choroba występuje u mniej niż pięciu osób na 10 tysięcy.

W ostatnim czasie niepokojąco wzrasta liczba hospitalizowanych dzieci, u których występują dziwne zapalenia przypominające objawy choroby Kawasakiego.

Do najczęściej obserwowanych zjawisk u tych dzieci należą bóle brzucha, zaburzenia układu pokarmowego, układowe zapalenie naczyń mogące doprowadzić do zapalenia mięśnia sercowego, długotrwała gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, wysypka, obrzęk języka i warg, a często także zapalenie spojówek.

W przypadku groźnej, ale poddającej się leczeniu, choroby Kawasakiego chodzi o ostre zapalenie małych i średnich naczyń, które w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału mięśnia sercowego. Chorują na nią głównie dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Niektórzy eksperci obawiają się, że ta nowa choroba, przypominająca chorobę Kawasakiego, może mieć związek z pandemią koronawirusa.

Groźniejsza niż się wydaje?

Pierwsze przypadki tej dziwnej choroby pojawiły się w Europie. Zaobserwowano ją już w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Obecnie Pojawiła się także w USA. Tylko w Nowym Jorku władze odnotowały prawie 100 dzieci, u których pojawiły się objawy przypominające chorobę Kawasakiego.

O nowej chorobie, przypominającej chorobę Kawasakiego, wciąż nie wiadomo nic pewnego

Prof. Philipp Henneke z kliniki uniwersyteckiej we Fryburgu Bryzgowijskim jest zdania, że możliwe powiązania choroby COVID-19 z zespołem Kawasakiego nie zostały jeszcze w wystarczającym stopniu wyjaśnione. - Mówiąc najkrócej, zespół Kawasakiego, także nietypowy, może pojawić się w połączeniu z wieloma innymi chorobami zapalnymi i zakaźnymi, i często trudno jest ustalić, dlaczego tak się stało. Choroba COVID-19 może mieć bardzo ciężki przebieg także w przypadku dzieci, choć zdarza się to rzadko. Wszystko to musimy bardzo starannie obserwować i analizować, co oczywiście robimy - podkreślił Henneke.

W Niemczech zdarza się około 200 typowych przypadków choroby Kawasakiego rocznie. Są one niezależne od wirusa SARS-CoV-2, a to, czy występujące obecnie częściej przypadki choroby ją przypominającej są faktycznie jakoś powiązane z pandemią COVID-19, nie jest jeszcze jasne i wymaga dalszych badań, dodał.

Czy mamy powód do niepokoju?

Naukowcy i lekarze często podkreślają, że dzieci o wiele rzadziej zapadają na chorobę COVID-19 niż dorośli. Teraz jednak pojawiły się obawy, że tak nie jest. Codziennie pojawiają się nowe doiesienia i publikacje na ten temat. Prof. Henneke zwraca uwagę na artykuł zamieszczony w renomowanym czasopiśmie medycznym "The Lancet" o przebiegu choroby COVID-19 u dzieci, który wzbudził duże zainteresowanie lekarzy, ale jednocześnie zaniepokojenie i spore zamieszanie. Jak się bowiem okazało, tylko jedno z ośmiorga dzieci, o których napisano w tym artykule było zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

U większości dzieci choroba COVID-19 przebiega bardzo łagodnie

Czy ten wirus może wywołać chorobę Kawasakiego albo jest odpowiedzialny za objawy podobne do tych, które występują u osób chorych na chorobę Kawasakiego, w dalszym ciągu jest niejasne. - W przypadku niektórych dzieci stwierdzono kontakt z osobami chorymi na koronawirusa, a w przypadku jednego zmarłego dziecka już po jego zgonie go wykryto - powiedział Henneke. To wszystko nie wystarczy jednak, żeby móc jednoznacznie stwierdzić powiązanie choroby COVID-19 z chorobą Kawasakiego albo inną, bardzo ją przypominającą, dodał. Wymaga to jeszcze dodatkowych badań.

Złudne bezpieczeństwo?

Nowe badania potwierdzają tezę, że dzieci w żadnym wypadku nie są wolne od zarażania się koronawirusem. W większości przypadków po prostu niedostrzeżono u nich objawów choroby COVID-19 albo miała ona tak łagodny przebieg, że można ją było łatwo pomylić z inną. Obecnie liczba dzieci i młodzieży zarażonych wirusem SARS-CoV-2 przekracza 10 tysięcy. Instytut Roberta Kocha w Berlinie podał, że do tej pory zmarły w Niemczech 3 osoby w wieku poniżej 20 lat, u których stwierdzono koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega przed sianiem paniki. Choroba Kawasakiego jest dobrze zbadana, stosunkowo łatwa do wyleczenia i występuje bardzo rzadko. Co do przyczyn nowej, dziwnej choroby, bardzo ją przypominającej, trudno jest powiedzieć coś pewnego. Eksperci przypuszczają, że mogą ją wywołać rinowirusy albo któryś z czterech, już rozpoznanych gatunków koronawirusa. Niepokojące jest to, że obie choroby, to jest COVID-19 i choroba Kawasakiego lub ta ją przypominająca, mają podobne objawy, co może prowadzić do postawienia błędnej diagnozy. Optymistyczną informacją jest natomiast to, że szansa wyleczenia choroby Kawasakiego wynosi aż 99,5 procent.