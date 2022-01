COVID-19. Co drugi mieszkaniec Niemiec już po dawce przypominającej

Co najmniej połowa społeczeństwa Niemiec (50,1 proc.) otrzymała już szczepionkę przypominającą przeciwko koronawirusowi. Chodzi o 41,7 mln osób – poinformował w sobotę, 22 stycznia, Instytut Roberta Kocha (RKI).

Co najmniej 75,4 procent społeczeństwa w Niemczech (62,7 mln osób) przyjęło do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Celem niemieckiego rządu jest jednak osiągnięcie 80 procent do końca stycznia. Nieco ponad 70 procent populacji jest już w pełni zaszczepiona. Do takiego statusu potrzebne są z reguły dwie dawki szczepionki. RKI do w pełni zaszczepionych zalicza także osoby po jednej dawce preparatu Johnson & Johnson, choć właśnie w przypadku tej szczepionki wiele się w Niemczech zmieni. W przyszłości osoby, które zaszczepiły się Johnson & Johnson, mają być uznane za osoby w pełni zaszczepione dopiero po drugiej dawce szczepionki – możliwie preparatu mRNA (firm Biontech/Pfizer lub Moderny).

W Niemczech nie zaszczepiła się jeszcze około jednak czwarta populacji (20,5 mln osób). Dla niecałych pięciu procent (ok. 4 mln) społeczeństwa – dzieci do czterech lat – nie jest jeszcze dostępna licencjonowana szczepionka.

Novavax dla pracowników służby zdrowia

Pracownicy służby zdrowia i ośrodków opieki będą preferowani przy otrzymaniu szczepionki proteinowej firmy Novavax, gdy w połowie marca wejdzie w życie obowiązkowe szczepienie dla tej grupy pracowników. Decyzję w tej sprawie podjęli w sobotę federalni i krajowi ministrowie zdrowia.

Od połowy marca szczepienie na koronawirusa będzie w Niemczech obowiązkowe dla pracowników klinik, domów opieki, gabinetów lekarskich i stomatologicznych, służb ratowniczych i pielęgniarskich, ośrodków porodowych oraz innych placówek medycznych i opiekuńczych. Z reguły każdy, kto do tego czasu nie przedstawi dowodu odporności, nie może być już zatrudniony. Istnieją obawy, że z powodu wymogu szczepień pracownicy będą odchodzić z pracy.

Szczepienie na COVID-19 będzie obowiązkowe dla pracowników domów seniora

Dlatego ministrowie zdrowia na szczeblu federalnym i krajowym zdecydowali, że pracownicy tych sektorów powinni być w pierwszej kolejności zaszczepieni preparatem produkowanym przez Novavax. Jest to szczepionka oparta na technologii białkowej, znanej od dawna i stosowanej w walce z innymi chorobami. Preparat może być interesujący również dla osób, które mają zastrzeżenia do nowatorskich technologii szczepionek mRNA i wektorowych.

Nie dla wszystkich test PCR

Szefowie resortów zdrowia opowiedzieli się również za priorytetem stosowanym w przypadku testów PCR. Powinny one być zarezerwowane w pierwszej kolejności dla grup szczególnie wrażliwych oraz pracowników opieki i służb medycznych. Osoby, które poprzez aplikację zostały ostrzeżone o kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem, mają w przyszłości otrzymać w certyfikowanym ośrodku badawczym jedynie szybki test antygenowy.

W poniedziałek, 24 stycznia, premierzy krajów związkowych spotkają się z kanclerzem Olafem Scholzem na kolejnej rundzie konsultacji w sprawie walki z koronawirusem.

Lekarze ostrzegają

Według danych RKI z soboty, w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech odnotowano 135 461 nowych zakażeń. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności na 100 tys. mieszkańców wzrósł do 772,7.

Związek zawodowy lekarzy Marburger Bund ostrzega, że w ciągu kilku dni kliniki w Niemczech osiągną granice swoich możliwości. „Najpóźniej na początku lutego w szpitalach w całych Niemczech będzie bardzo ciasno, jeśli liczby zakażeń będą dalej rosły w tym tempie” – powiedziała gazetom grupy medialnej Funke przewodnicząca związku zawodowego, Susanne Johna. Dodała, iż należy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach będzie nieobecnych bardzo wielu pracowników służby zdrowia, bo ulegną oni zakażeniu i będą w kwarantannie.

