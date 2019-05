Coraz więcej nieruchomości w rękach niemieckich neonazistów

Dane z raportu MSW dotyczącego posiadanych przez neonazistów nieruchomości w Niemczech cytują gazety regionalne współpracujące w ramach sieci Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), zapowiadając relacje w swoich poniedziałkowych (13.05) wydaniach.

Najwięcej obiektów w Saksonii

Informacje dotyczące neonazistowskich nieruchomości resort spraw wewnętrznych zgromadził w odpowiedzi na zapytanie posłów klubu poselskiego partii Lewica. Wynika z nich, że liczba mieszkań, domów i działek, którymi dysponują neonaziści, wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o dziesięć.

Demonstracje skrajnej prawicy w Saksonii. Tu neonaziści mają najwięcej nieruchomości

Najwięcej jest ich w Saksonii (22), Bawarii (21), Meklemburgii-Pomorzu Przednim (14) i Badenii-Wirtembergii (13). Informacje o położeniu obiektów dostarczono tylko w 77 przypadkach. Pozostałe nie mogą być wyszczególnione, gdyż „środowisko skrajnej prawicy mogłoby wyciągnąć z tych informacji wnioski o stanie wiedzy organów bezpieczeństwa i w zależności od tego odpowiednio dopasować swoje działania”.

Lewica krytycznie o rządowych danych

Ekspertka Lewicy Martina Renner wyraziła wątpliwości co do danych podanych przez ministerstwo. - Faktyczna liczba obiektów znajdujących się w rękach prawicowej sceny może przekraczać 200 - powiedziała Renner dziennikarzom RND.

Za „nieodpowiedzialny” uważa ona brak na liście MSW na przykład nieruchomości należących do rasistowskiego i antysemickiego ruchu „Anastasia” i do nowej prawicy zrzeszonej w stowarzyszeniu „Jeden procent”. Renner wezwała niemieckie urzędy do większych starań na rzecz „przekreślenia prawicowych planów ekspansji”.

(afp/sier)