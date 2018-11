Coraz więcej Niemców nie płaci za prąd

Niezapłacone rachunki za energię elektryczną doprowadziły w 2017 r. do częściowego odcięcia prądu w przypadku 344 tys. gospodarstw domowych w Niemczech. Jest to o 14 tys. więcej niż rok wcześniej, jak wynika ze sprawozdania monitorującego federalnej agencji ds. sieci, na który powołuje się agencja prasowa DPA.

Najczęściej do odcięcia prądu, bo aż w 98 tys. przypadków, dochodziło w Nadrenii-Płn. Westfalii.

4,8 mln dłużników

W ubiegłym roku dostawcy energii zagrozili odcięciem od energii elektrycznej 4,8 mln Niemców. Z tego siedem procent zostało jej rzeczywiście pozbawione. „Zachodzi przypuszczenie, że groźba odcięcia prądu w wielu przypadkach prowadzi do uregulowania płatności – wynika z raportu agencji ds. sieci. Wskazuje się w nim również na ilość czasu oraz wysoki nakład finansowy, gdy odcięcie energii elektrycznej jest egzekwowane na drodze sądowej.

W Niemczech może dojść do wstrzymania dostaw energii, gdy odbiorca zalega z należnością w wysokości co najmniej 100 euro oraz otrzymał pisemne powiadomienie o zamiarze odłączenia prądu. Zanim jednak do tego dojdzie, dostawca energii musi poinformować o tym zamiarze, dając tym samym odbiorcy ostatnią szansę na uregulowanie rachunku.

Zarówno pisemne upomnienie jak i odcięcie oraz ponowne włączenie prądu związane jest z dodatkowymi opłatami.

dpa/jar