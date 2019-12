Coraz mniej Niemców ofiaruje datki. "5 miliardów euro do końca roku"

Liczba prywatnych darczyńców w Niemczech spadła do najniższego poziomu od roku 2005, gdy rozpoczęto prowadzenie dokumentacji na ten temat. Od stycznia do końca września tego roku swoje datki na różne cele charytatywne ofiarowało ogółem około 15,7 mln mieszkańców Niemiec. Oznacza to spadek o 800 tys. osób w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Tak wynika z zestawienia opublikowanego w Berlinie przez Niemiecką Radę Donatorów (Deutscher Spendenrat).

Z drugiej strony, zebrane sumy pozostają na mniej więcej tym samym poziomie. W tym roku, w podanym wyżej okresie, wyniósł on 3,3 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza nieznaczny spadek o 1,3 procent. W sumie, ostateczną prognozę na ten rok uznano za dobrą.

Protestanci otrzymują więcej datków od katolików

Główną część datków, w wysokości 75,3 procent, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią pieniądze przeznaczone na pomoc humanitarną dla ofiar wojen i katastrof żywiołowych. W perspektywie długoterminowej należy jednak odnotować spadek datków na pomoc rozwojową.

W jeszcze większym stopniu odnosi się to do hojności darczyńców dla różnych organizacji wyznaniowych. Niemiecka Rada Donatorów mówi tu o zachodzącej na naszych oczach "nieśmiałej zmianie trendów". Wzrost datków odnotowały tylko organizacje ewangelickie, podczas gdy organizacje Kościoła katolickiego w dalszym ciągu musiały pogodzić się z kolejnym spadkiem datków.

Skutki ogólnego spadku liczby darczyńców nie są jednak tak dotkliwe, jak można by się tego obawiać. Średnia wysokość datków wynosi obecnie około 35 euro i jest wyższa niż w niektórych latach ubiegłych. Poza tym, część darczyńców ofiarowuje datki kilkakrotnie w ciągu roku. W rezultacie, Niemiecka Rada Donatorów przewiduje, że do końca tego roku ogólna wartość datków przekroczy wyraźnie 5 mld euro, co oznacza "nieznaczny spadek" w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dane przekazane przez Niemiecką Radę Donatorów opierają się na dobrowolnych informacjach, udzielanych co miesiąc Niemieckiemu Towarzystwu Badań Rynkowych przez 10 tysięcy osób prywatnych w wieku powyżej 10 lat. Niemiecka Rada Donatorów jest organizacją dachową 68 niemieckich towarzystw zbierających datki.

dpa, afp, kna, edp / jak