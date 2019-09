Coraz droższy prąd w Niemczech. To cena ochrony klimatu

Ceny prądu dla gospodarstw domowych w Niemczech osiągnęły w tym roku rekordowy poziom. Po raz pierwszy 1 kWh kosztuje średnio ponad 30 centów - dokładnie 30,85 centów. To o jeden cent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - wynika z najnowszego raportu Federalnej Agencji ds. Sieci, do którego dotarła agencja dpa. Wzrost ceny prądu o prawie 3,3 procent był najwyższym od lat.

Powodem podwyżek był, zdaniem Agencji, wzrost kosztów dystrybucji energii, które stanowią niemal jedną czwartą sumy na rachunku za prąd.

Niemieccy eksperci ds. energii ostrzegają, że w następnych latach prąd będzie nadal drożał. Spodziewa się tego choćby największy niemiecki producent koncern RWE. Dyrektor finansowy firmy Markus Krebber ostrzegł niedawno, że planowane przez Niemcy zamknięcie elektrownii jądrowych, a także wycofanie się z energetyki węglowej, może doprowadzić do niedoborów energii.

Niemcy planują zamknąć ostatnią elektrownię węglową najpóźniej w 2038 roku, być może uda się to już w 2035. Do 2030 roku ich ogólna moc ma zostać zredukowana do 17 gigawatów, z 42,5 GW obecnie. Niemcy planują różnocześnie zamknięcie wszystkich elektrowni atomowych i to już do 2022 roku. W przyszłości chcą czerpać energię wyłącznie z elektrowni wiatrowych, wodnych, paneli słonecznych i elektrowni gazowych.

Gaz także droższy

Po raz pierwszy od 2014 roku zdrożał także gaz dla gospodarstw domowych. Średnia cena kWh wzrosła o prawie 4,5 procent do poziomu 6,34 centów.

