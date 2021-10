Co wiemy o wariancie COVID Delta-Plus?

Od połowy października gromadzą się doniesienia o pojawieniu się wariantu Delta Plus koronawirusa. Oto co wiemy do tej pory o nowym podtypie:

Od kiedy istnieje Delta Plus i gdzie do tej pory wykryto ten wariant?

Podtyp AY.4.2 wariantu Delta, znany również jako Delta Plus, został po raz pierwszy wykryty w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2021 roku. Delta Plus był też do tej pory najczęściej spotykany w Wielkiej Brytanii.

Według strony internetowej CoV-Lineages podtyp ten wykryto do tej pory u około 20 tys. osób. Jednak obecnie w Wielkiej Brytanii odnotowuje się codziennie wiele nowych zakażeń, nawet do 40 tys., i nie jest jasne, ile z nich jest spowodowanych nowym podtypem. Brytyjskie władze sanitarne zakładają, że jest to prawdopodobnie około sześciu procent wszystkich zakażeń.

Inne kraje dotknięte chorobą to Dania (230 wykrytych przypadków), Niemcy (według Instytutu Roberta Kocha, 280 do tej pory) i wiele innych krajów europejskich, z których każdy ma dwucyfrową liczbę wykrytych infekcji. Izrael, USA, Kanada i Japonia to jedyne kraje pozaeuropejskie, w których stwierdzono obecność tej odmiany koronawirusa. Występują w nich jednak raczej liczby jedno- lub dwucyfrowe. Możliwe jest jednak, że ten podtyp występuje w nich liczniej niż do tej pory przyjęto.

Greckie litery oznaczające warianty koronawirusa

Czy Delta Plus jest bardziej niebezpieczny niż wariant Delta?

Nie stwierdzono jednoznacznie, żeby nowy podtyp był bardziej niebezpieczny od wariantu Delta. Również w tym przypadku osoby starsze są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19. Jednak według szacunków brytyjskiej służby zdrowia, wariant Delta Plus jest o około dziesięć procent bardziej zaraźliwy niż Delta. Jest to jednak tylko niewielki wzrost.

Dla porównania: warianty Alfa i Delta były o około 60 procent bardziej zaraźliwe niż pochodzący z prowincji Wuhan wariant podstawowy koronawirusa, który wywołał globalną pandemię w 2019 roku. Instytut Roberta Kocha podkreśla, że bardzo ważne jest posiadanie pełnej ochrony szczepionkowej, ponieważ tylko ona jest wystarczająco skuteczna przeciwko każdej formie wariantu Delta.

Obejrzyj wideo 02:28 Niemcy. Test-lizak ma pomóc w walce z koronawirusem

Dlaczego AY.4.2 nie otrzymał swojej własnej greckiej litery?

W nowym podtypie występują dwie mutacje w kolcu białka koronawirusa, oznaczone jako A222V i Y145H, które prawdopodobnie odpowiadają za to, że wariant ten jest nieco bardziej zaraźliwy. Jednak te mutacje nie są znane wyłącznie a wariantu Delta Plus i występowały już w poprzednich mutacjach.

Pod tym względem pojawienie się nowego podtypu nie budzi jeszcze większych obaw wśród ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wariant ten otrzymałby swoją własną nazwę tylko wtedy, gdyby WHO zaklasyfikowała AY.4.2 jako "wariant niepokojący" ("Variant of Concern" VOC) lub "wariant istotny" ("Variant of Interest" VOI).

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>