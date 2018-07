Co dalej z Joachimem Löwem? Sprawdzamy fakty

Kiedy zapadnie decyzja o przyszłości selekcjonera niemieckiej kadry Joachima Löwa?

Przypuszczalnie do przyszłego weekendu. Prezydium chciałoby w nadchodzącym tygodniu usłyszeć, jaką decyzję podejmie Joachim Löw –– powiedział wiceprezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej DFB Rainer Koch w niedzielę agencji SID. „Bild am Sonntag” dowiedziała się z otoczenia trenera reprezentacji, że Löw już w połowie tygodnia chce podjąć decyzję.

Kto podejmie decyzję?

Tylko i wyłącznie Löw. Mamy nadzieję że Löw poinformuje o swoim pozostaniu – powiedział Koch. DFB nie ma żadnego planu B. Prezes związku Reinhard Grinder zaznaczył, że w dalszym ciągu jest przekonany, że Löw może dokonać niezbędnych zmian.

Dlaczego DFB przedłużył kontrakt z Löwem przed mistrzostwami świata, pomimo że nie istniała taka potrzeba?

Decyzję tę tłumaczy się tym, że czołowi działacze DFB uważają selekcjonera kadry za właściwego człowieka, aby niezależnie od wyników niemieckich piłkarzy na mundialu dokonać niezbędnego przełomu w reprezentacji. Löw na Pucharze Konfederacji 2017 udowodnił, że potrafi to zrobić i na tym polegamy – powiedział Grindel. Do tego dochodziły obawy, że w przypadku sukcesu Niemców Löw mógłby przejść do jednego z czołowych klubów.

Kto ma wpływ na decyzje Löwa?

Jego doradca Harun Arslan, z którym współpracuje on już od 1998 r. i z którym łączy go przyjaźń. Poza tym żona Löwa, Daniela, z którą żyje w separacji, ale która czuwa nad jego finansami. Także główny scout Urs Siegenthaler, którego Jogi darzy ogromnym uznaniem. Poza tym wpływ na Löwa ma także krąg jego przyjaciół w rodzinnym Fryburgu.

Jaka tendencja jest wyczuwalna?

Löw pozostanie. Jak podkreślił Grindel, „nic nie wskazuje na to”, żeby selekcjoner reprezentacji się wycofał. Natomiast „Sueddeutsche Zeitung” przytacza opinię długoletniego zaufanego Löwa, który powiedział, że „bardziej prawdopodobne jest, że Jogi się wycofa, niż że pozostanie”. Samego Löwa już ponoć od dłuższego czasu zaprzątała przyszłość narodowej reprezentacji. Nie bez powodu padły z jego ust słowa: „potrzebne są dogłębne przedsięwzięcia i jasne zmiany”.

Jeżeli Löw pozostanie, co musi się zmienić?

Löw musiałby najpierw zweryfikować swój sztab i zacieśnić współpracę z dyrektorem Oliverem Bierhoffem. Potem musiałby znów mieć odwagę pożegnać się z zasłużonymi piłkarzami jak np. przed mundialem z Mario Goetzem. Musiałby także z dobrych i wybitnych piłkarzy-indywidualistów sformować drużynę i ją szlifować. Potrzebne byłoby także odnowienie taktyki. Do tego jeszcze DFB musiałby rozpracować historię z członkami reprezentacji sympatyzującymi z tureckim prezydentem Erdoganem.

Co będzie kiedy Löw się jednak wycofała?

DFB nie będzie miał lekko. Ewentualni kandydaci jak Jürgen Klopp (FC Liverpool), Thomas Tuchel (Paris St. Germain) czy Matthias Sammer (zakończył karierę trenerską) nie stoją do dyspozycji. Zaangażowanie zagranicznego trenera jak np. Arsena Wengera jest mało prawdopodobne. Przypuszczalnie sięgniętoby po wewnętrzne rozwiązanie. Kandydatami byli trener U21 Stefan Kuntz czy asystent Löwa Marcus Sorg.

