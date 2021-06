Co czwarty Niemiec uważa, że korupcja rośnie. Nowy barometr

Prawie dwie trzecie (61,6 procent) mieszkańców Niemiec uważa, że rząd federalny jest w dużej mierze kontrolowany przez kilka dużych grup interesów. Więcej niż co trzeci respondent (38,5 proc.) jest zdania, że rząd słabo lub bardzo słabo przeciwdziała korupcji. To wyniki „Globalnego Barometru Korupcji" walczącej z tym procedrem organizacji Transparency International.

Potrzeba większej przejrzystości

W ramach badania przeprowadzono wywiady z reprezentatywną grupą 40 600 osób od października do grudnia 2020. W grupie tej było 4801 mieszkańców Niemiec. Badanie na zlecenie Transparency International zostało zrealizowane przez firmę badawczą Kantar.

Według sondażu prawie czterech na pięciu obywateli (79,1 proc.) ma podstawowe zaufanie do rządu federalnego. Jednocześnie jedna trzecia (34,3 proc.) uważa, że „problemem jest korupcja wewnątrz rządu".

Hartmut Baeumer, przewodniczący Transparency Germany, powiedział na konferencji prasowej online we wtorek (15.06.), że dane po raz kolejny pokazały, iż „po różnych skandalach lobbingowych, takich jak Cum-Ex czy też Wirecard", zaufanie wielu ludzi do niezależności rządu federalnego zostało podważone. Potrzebna jest większa przejrzystość i lepsze mechanizmy kontroli. Zwrócił uwagę, że badanie zostało przeprowadzone przed ujawnieniem afery związanej z zakupami maseczek ochronnych i możliwością przyjęcia korzyści majątkowych przez niektórych posłów do Bundestagu.

Rejestr lobbystów do korekty

Zdaniem Baeumera należy poprawić uchwalony w marcu przez Bundestag rejestr lobbystów. – Potrzebujemy śladu legislacyjnego i wykonawczego, aby każdy mógł prześledzić, kto, kiedy i jak dokładnie uczestniczy w tworzeniu prawa – tłumaczy. Ponadto, następny parlament federalny powinien utworzyć urząd niezależnego komisarza ds. lobbingu w celu kontroli działalności dodatkowej członków parlamentu. Szef Transparency International Germany opowiedział się za stworzeniem kodeksu karnego dla przedsiębiorstw, lepszą ochroną osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz za reformą ustawy o wolności informacji.

Według barometru w Niemczech jedna czwarta (26,4 proc.) obywateli uważa, że korupcja w kraju wzrosła w ciągu ostatniego roku. 3,2 procent przyznało, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dało łapówkę za usługę publiczną. 21,1 proc. stwierdziło, że wykorzystało osobiste powiązania, aby uzyskać usługę publiczną.

Słaba walka z korupcją

Mniej więcej co trzeci mieszkaniec UE zakłada, że w jego kraju wzrasta korupcja. Średnio w Europie 62 procent respondentów uważa, że poważnym problemem jest korupcja w ich rządzie. Najniższe wskaźniki występują w Danii (12 proc.) i Finlandii (16 proc.), a najwyższe w Bułgarii (90 proc.) i Chorwacji (92 proc.).

Prawie połowa respondentów stwierdziła, że ich rząd nie robi wystarczająco dużo, by walczyć z korupcją. Siedem procent przyznało, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy płaciło łapówki, aby uzyskać dostęp do usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja.

