Co będzie, gdy Angela Merkel zachoruje?

W niedzielę (22.03.2020) po południu szefowa niemieckiego rządu udała się na domową kwarantannę. W ubiegły piątek bowiem miała kontakt z lekarzem, ktory okazał się być nosicielem koronawirusa.

Nawet jeżeli by się okazało, że kanclerz Angela Merkel sama też została zainfekowana koronawirusem, w najlepszym przypadku będzie mogła dalej wykonywać swoje normalne czynności służbowe. Jeżeli jednak jej choroba miałaby ciężki przebieg, także wtedy rząd RFN byłby zdolny do działania, w procedurach przewidziane są także tego rodzaju przypadki. Artykuł 69 niemieckiej konstytucji mówi lapidarnie: „Kanclerz Niemiec wyznacza jednego z ministrów na swojego zastępcę“. Aktualnie jest to minister finansów Olaf Scholz. Zastępuje on Angelę Merkel także wtedy, gdy ta cieszy sie ona dobrym zdrowiem, ale jest nieobecna. Takie typowe sytuacje to służbowe podróże zagraniczne czy urlop. Wtedy wicekanclerz kieruje np. posiedzeniami gabinetu rządowego, które z reguły odbywają się w środy.

Zastępcę kanclerza nazywa się nieoficjalnie wicekanclerzem, ale to określenie nie pojawia się w konstytucji - potocznie jest jednak przyjęte. Teoretycznie Angela Merkel mogłaby na to stanowisko wyznaczyć kogoś ze swojej macierzystej partii CDU albo siostrzanej bawarskiej CSU. W praktyce jednak wicekanclerzem był zawsze ktoś z partii koalicyjnej. W tym przypadku jest to SPD, z której wywodzi się Olaf Scholz.

Wszyscy członkowie rządu mają zastępców

Sytuację że minister finansów mógłby przez dłuższy czas zastępować szefową rządu, która odbywa kwarantannę, reguluje paragraf 8. regulaminu działania rządu federalnego. Jeżeli generalnie szef rządu nie jest w stanie wykonywać czynności służbowych, wicekanclerz mógłby zastępować swoją szefową w pełnym zakresie obowiązków, przy czym Angela Merkel mogłaby sama „bliżej określić“ zakres tego zastępstwa.

Możliwa jest także sytuacja, że kanclerz i wicekanclerz jednocześnie mogliby zachorować, ale i o takiej ewentualności pomyślano. Każdy członek gabinetu rządowego zgodnie z regulaminem ma swojego zastępcę. Wtedy np. zadania Olafa Scholza przejąłby minister gospodarki Peter Altmeier (CDU). W historii powojennych Niemiec jednak jeszcze nie było sytuacji, żeby szef rządu był niedysponowany przez dłuższy czas i nie mógł spełniać swoich obowiązków.

