Co 3. brytyjska firma chce przenieść część biznesu za granicę

Prawie co trzecia brytyjska firma (29 proc.) twierdzi, że ze względu na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czuję się zmuszona planować częściowe przeniesienie swojej działalności biznesowej za granicę. To wynik sondażu brytyjskiego zrzeszenia przedsiębiorców Institute of Directors (IOD), przeprowadzonego wśród jego członków, którego wyniki obecnie opublikowano.

11 proc. z grona prawie 1200 uczestniczących w sondażu firm podało, że ze względu na brexit już przeniosło części swojej działalności biznesowej za granicę. 5 proc. jest w fazie planowania takiej przeprowadzki, a 13 proc. aktywnie to rozważa.

Prawie 70 proc. firm przenoszących się lub planujących taki krok decyduje się na nową lokalizację na obszarze Unii Europejskiej.

– Niszczy się ciężko wypracowaną reputację Wielkiej Brytanii jako kraju oferującego stabilne warunki dla firm. Nasi politycy muszą zdać sobie z tego sprawę, kiedy obecnie wkraczamy w decydującą fazę negocjacji – powiedział prezes IOD Edwin Morgan w informacji prasowej. Szczególnie dla mniejszych firm nawet częściowe przeniesienie się za granicę jest kosztowne – zaznaczył.

Niespełna dwa miesiące przed terminem brexitu 29 marca br. wciąż jeszcze nie wiadomo, jak ma on przebiegać. Są obawy, że tzw „twardy” brexit, bez uregulowanych warunków, będzie miał poważne skutki dla gospodarki brytyjskiej.

dpa/ma