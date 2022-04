Ciała leżą w całym Mariupolu. „Ludzie nie nadążają ich zbierać”

Spotykamy się na zachodzie Ukrainy, prawie 1300 km od ich rodzinnego miasta, tu są już bezpieczni.

– Mariupola już nie ma. Został zniszczony prawie w stu procentach – mówią. Inna, Anton i Petro przez trzy tygodnie ukrywali się w piwnicy. – Było nas tam 20 osób – dodaje Petro. W końcu zdecydowali się na ucieczkę z oblężonego przez Rosjan miasta.

Mariupol, piękne miasto portowe we wschodniej Ukrainie, od ponad miesiąca oblężony jest przez Rosjan. Tym udało się zająć przedmieścia, jednak miasto nadal walczy. Życie toczy się pod nieustannym ostrzałem. – Nad głowami latają samoloty, po ulicach jeżdżą czołgi, dom sąsiadów został zbombardowany. Cały czas jest głośno, okropnie głośno – opowiada Anton.

„Wszędzie leżą ludzie, trupy”

Rosjanie bombardują domy mieszkalne, szpitale, fabryki, przedszkola i szkoły. Zbombardowali też teatr przekształcony w schron dla mieszkańców, gdzie ukrywało się 1200 osób – zginęło ponad 300 z nich, co czwarta osoba. Ukraińskie władze mówią, że przy budynku umieszczono ogromny napis „dzieci”, nie dało się go nie zauważyć. Rosjanie wiedzieli kogo zabijają. Zbombardowali lokalną pływalnię, gdzie były kobiety i dzieci, i szpital położniczy.

Według ukraińskich źródeł 90 procent zabudowań miasta zostało zniszczonych, połowa całkowicie zrównana z ziemią.

Uchodźcy z Mariupola mówią, że ciała zabitych leżą na ulicy. Nie ma kto i jak ich pochować, bo miasto jest pod ciągłym ostrzałem. – To straszne. Co innego mogę powiedzieć? Mieszkałem w dzielicy Kurczatowo w 9-piętrowym bloku. Tam teraz wszystko zniszczone, spalone, straszny widok. Wszędzie leżą ludzie, trupy – relacjonuje Anton. – Ludzie je nakrywają, czasami zawijają w dywany i znoszą w jedno miejsce, żeby tak w różnych miejscach nie leżeli. Ale czasem nie nadążają. Przy każdym bombardowaniu jest taka siła, że ludzie… oni wypadają z okien, rozumiecie? I nie ma czasu zebrać ciał – mówi Inna i płacze. – Groby są na każdym podwórku. My też pochowaliśmy starszego pana, sąsiada, wykopaliśmy mu grób w ogródku i tam go zostawiliśmy.

Zanim uciekła, przez trzy tygodnie ukrywała się w piwnicy. Wychodziła tylko po wodę

Oficjalnie w Mariupolu zginęło 5 tys. cywilów. Lokalne władze mówią, że liczba ta jest znacznie wyższa. – Ludzie wychodzili przysiąść na ławeczce i tak umierali, w takiej pozycji. Uciekali z Mariupola z bagażami, upadali i tak już zostali. Tych ciał leżących było mnóstwo… Ja nie wiem, ile tysięcy – mówi Inna.

„W wannie topiliśmy śnieg”

Mariupol jest odcięty od prądu, wody, gazu i sieci. Brakuje jedzenia i leków. Rosjanie nie dopuszczają do Mariupola konwojów humanitarnych. Mieszkańcy ukrywają się w piwnicach, wychodzą jedynie w poszukiwaniu pożywienia i wody. Tak przez ostatnie trzy tygodnie żyli Inna, Anton i Petro.

– Ja całe życie mieszkałem w Mariupolu – opowiada Petro. – Jak wyglądało moje życie przez ostatnie tygodnie? Przy huku bomb, pod ostrzałem, w zimnie, bez prądu, gazu. Temperatury były minusowe, na początku grzaliśmy małym piecykiem – „kozą”, potem już nie było jak. Wychodziliśmy tylko po wodę. Na końcu naszej ulicy był taki płytki rów i na jego dnie zbierała się woda, tam chodziliśmy. Jak się woda skończyła, to chodziliśmy po mieszkaniach i spuszczaliśmy wodę z kaloryferów, gotowaliśmy ją i czyściliśmy.

– Na początku w kranie była jeszcze woda, ale w końcu zaczęła lecieć brudna, rdzawa i już jej nie mogliśmy pić. Potem spadł śnieg. Na ulicy znaleźliśmy starą wannę i w niej go topiliśmy. Jak zniknął śnieg, to piliśmy wodę z grzejników – dodaje Inna. – Niedaleko naszego domu była studnia, ale byliśmy tam tylko raz. Sąsiedzi pojechali i zostali zastrzeleni, więc już tam nie jeździliśmy. Wychodziliśmy w nocy, łamiąc godzinę policyjną, żeby coś ugotować. Tylko dorośli, dzieci nie wychodziły. Przychodzili sąsiedzi, opowiadaliśmy sobie kto ocalał, kto nie.

„Strzelają każdego dnia”

– Rosjanie strzelają każdego dnia, strzelali, kiedy wyjeżdżaliśmy. Tam ciągle trwa walka, wyrywaliśmy się z miasta pod gradem kul – mówi Petro.

Zniszczony Mariupol

Uciekli na własną rękę. Bo chociaż Rosjanie wielokrotnie zapowiadali, że zawieszą ogień i otworzą korytarze humanitarne, umożliwiające mieszkańcom Mariupola ewakuację, to zbyt często nie dotrzymywali słowa i strzelali do uciekających. Albo przechwytywali ich i wywozili w głąb Rosji. Zresztą Inna mówi, że o korytarzach humanitarnych i tak mało, kto z mieszkańców wiedział. – Nie było łączności, nie mieliśmy sieci, telefonów, internetu. Żadne wiadomości do nas nie docierały – wyjaśnia.

Na własne ryzyko utworzyli kolumnę samochodów, żeby wyjechać z miasta. – To było siedem czy dziesięć aut. Wyjazd jednego samochodu jest nierealny, zostałby od razu ostrzelany. Jeśli jest nas więcej, ktoś się zawsze przebije. Dzieci wyjechały w samochodzie przed nami, potem nasi przyjaciele. Mieliśmy szansę pół na pół, że przeżyjemy, strzelali do nas, ale udało nam się wydostać – opowiada Inna.

Przyjaciele, którzy wyjechali z Mariupola dwie godziny po niej, już nie mieli takiego szczęścia. Zostali ostrzelani, wielu zginęło.

„Chcemy tylko żyć”

Półtora miesiąca temu Inna, Anton i Petro żyli całkiem zwyczajnie. – Nie prosiliśmy o tę wojnę, nie chcemy wojować. Chcemy tylko przeżyć i żyć. Tak pięknie jak żyliśmy – Inna nie potrafi powstrzymać łez. – Nie trzeba nas było od nikogo wyzwalać. Żyliśmy bardzo dobrze, a teraz zostaliśmy z niczym. Powiedzcie, dokąd mamy teraz pójść? – pyta.

– Co mogę powiedzieć innym narodom? Przyjmujcie swoich ukraińskich przyjaciół. Pomagajcie im w każdy możliwy sposób. Mogę wam wiele opowiedzieć, ale to trzeba zobaczyć na własne oczy, żeby zrozumieć, co każdy z nas przeżył. Lepiej to raz zobaczyć niż tysiąc razy usłyszeć. To trudne czasy, bardzo trudne… I tak trudno o tym mówić.

W piwnicach oblężonego Mariupola nadal pozostaje 200 tys. osób.

Dramat mieszkańców Mariupola Exodus z Mariupola Od tygodnia dziesiątki tysięcy ludzi codziennie opuszczają zniszczone miasto w długich kolumnach samochodów. Od początku wojny to strategicznie ważne miasto portowe jest celem ataków rakietowych i bombardowań - także na cele cywilne. Według danych rosyjskich, w mieście nadal przebywa 130 z 440 tys. mieszkańców.

Dramat mieszkańców Mariupola Miasto obrócone w ruiny Po czterech tygodniach ostrzału oblężone miasto prawie nie nadaje się do zamieszkania. Według lokalnych władz 80 procent budynków mieszkalnych zostało zniszczonych. Wiele zdjęć z Mariupola pokazuje zniszczone lub wypalone budynki, jak to z rosyjskiej państwowej agencji informacyjnej TASS.

Dramat mieszkańców Mariupola Zbrodnie wojenne Z powodu rosyjskich ataków na ukraińską ludność cywilną wielu zachodnich polityków mówi o rosyjskich zbrodniach wojennych. Wśród nich są minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Borrell powiedział, że Rosja niszczy Ukrainę, nie respektując żadnych zasad prowadzenia wojny.

Dramat mieszkańców Mariupola "Wojskowe" cele Rosja twierdzi, że atakuje tylko cele strategiczne i wojskowe. Na przykład za zbombardowanie teatru w Mariupolu obwinia pułk Azow, jednostkę ukraińskich sił zbrojnych uważaną za prawicowo-nacjonalistyczną. Tymczasem w schronie przeciwlotniczym pod teatrem przebywały osoby cywilne, w tym wiele kobiet i dzieci.

Dramat mieszkańców Mariupola Zdani na łaskę agresora Ci, którzy chcą opuścić miasto, muszą korzystać z niepewnych korytarzy humanitarnych. Prorosyjscy separatyści, którzy kontrolują także sąsiedni obwód doniecki, monitorują drogi ucieczki. Są one otwarte tylko dla nieuzbrojonych cywilów, którzy chcą opuścić oblężone miasto.

Dramat mieszkańców Mariupola Ewakuacja na tereny wroga Na zdjęciu opublikowanym przez rosyjską agencję państwową TASS widać ewakuowanych z Mariupola ludzi w zaimprowizowanym schronisku w okupowanym przez Rosję obwodzie donieckim. Rosja twierdzi, że chce udzielić schronienia ukraińskim uchodźcom. Z kolei rada miejska Mariupola oskarża Rosję o sprowadzanie tysięcy mieszkańców wbrew ich woli na tereny opanowane przez rosyjskich separatystów.

Dramat mieszkańców Mariupola Przystanek w Zaporożu Wiele osób uciekło z Mariupola najpierw do Zaporoża, gdzie leczy się także rannych, co w Mariupolu, gdzie szpitale również zostały zbombardowane, jest prawie niemożliwe. Dwa tygodnie temu w największej w Europie elektrowni jądrowej w Zaporożu w wyniku ostrzału wybuchł na krótko pożar. Mimo tego walki ominęły jak dotąd to liczące 750 tys. mieszkańców miasto.

Dramat mieszkańców Mariupola Daleko, jak najdalej Ten młody człowiek uciekł z Mariupola do Lwowa na zachodniej Ukrainie. Tam czeka na niego matka. Armia rosyjska ostrzelała już także Lwów. Dla wielu uchodźców Lwów jest ostatnim przystankiem w drodze do sąsiednich krajów UE.

Dramat mieszkańców Mariupola Miasta pod ostrzałem Ale nie tylko Mariupol jest narażony na rosyjskie ataki. Szczególnie na północy i wschodzie Ukrainy takie miasta jak Sumy, Charków i stołeczny Kijów są atakowane przez rakiety i pociski artyleryjskie. Na zdjęciu pozostałości kijowskiego centrum handlowego. Jak podają lokalne media, w wyniku tego ataku zginęły cztery osoby.

Dramat mieszkańców Mariupola "Russkij korabl ..." W niedzielę 20 marca Rosja postawiła Ukrainie ultimatum, że musi poddać Mariupol do poniedziałkowego popołudnia. Ukraina odrzuciła to żądanie. Zamiast tego tysiące cywilów ponownie opuściło miasto, które jest pod ciągłym ostrzałem. Według rosyjskiego dowódcy sparatystów Denisa Puszilina, walki o Mariupol mogą trwać tygodniami.





