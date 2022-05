Ciężka broń dla Ukrainy. Rząd Niemiec dostarczy haubicoarmaty

Według tabloidu „Bild” oprócz dostarczenia jej samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, rząd niemiecki planuje dostarczyć Ukrainie siedem takich haubicoarmat. Z informacji pochodzących z kół rządowych wynika, że są one obecnie remontowane i powinny być w pełni sprawne do końca czerwca.

Tymczasem, jak podaje „Bild”, opóźnia się uzgodniona wymiana ze Słowacją. Słowacy mieli dostarczyć na Ukrainę radzieckie czołgi T-72 w zamian za niemieckie bojowe wozy piechoty Marder i transportery opancerzone Fuchs. Rząd Słowenii najwyraźniej nalega na dostarczenie jej przez Niemcy nowocześniejszych czołgów.

Bundeswehra posiada formalnie około 100 samobieżnych haubicoarmat PzH 2000, ale tylko 40 z nich zdolnych do użycia w każdej chwili. Mogą prowadzić celny ogień na odległość 40 kilometrów. Dostarczenie Ukrainie siedmiu haubicoarmat z remontu oznacza, że liczba w pełni sprawnych dział tego typu w Bundeswehrze nie zmniejszy się.

Samobieżne haubicoarmaty PzH 2000

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk powiedział w wywiadzie dla dziennika „Bild”: „Apelujemy do rządu niemieckiego o możliwie szybkie przekazanie Ukrainie znacznej części dostępnych systemów uzbrojenia z zapasów Bundeswehry”.

W ubiegłym tygodniu rząd w Berlinie po raz pierwszy zezwolił na dostarczenie Ukrainie ciężkiej broni bezpośrednio z Niemiec, w postaci 50 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard.

Według informacji pochodzących z ukraińskich kół rządowych, do 21 kwietnia dostarczono z Niemiec na Ukrainę 2500 rakietowych pocisków przeciwlotniczych, 900 granatników przeciwpancernych z zapasem 3000 sztuk pocisków do nich, 100 karabinów maszynowych oraz 15 ręcznych wyrzutni do niszczenia bunkrów z 50 pociskami. Do tego należy dodać 100 tys. granatów ręcznych, 2 tys. min, ok. 5,3 tys. ładunków wybuchowych oraz ponad 16 mln sztuk amunicji różnego kalibru do broni strzeleckiej.

(AFP/jak)

